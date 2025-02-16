موعد وتفاصيل الاجتماع المرتقب في السعودية بين كبار المسؤولين الروس والأمريكان

أعرب متحدث الكرملين دميتري بيسكوف عن ترحيب الرئيس فلاديمير بوتين بقادة العالم الراغبين في مشاطرة روسيا فخرها وحضور عيد النصر في موسكو، وبزيارة دونالد ترامب بأي وقت بعد تأكيدها.

روسيا والولايات المتحدة ستحلان المشاكل العالقة عبر الحوار

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية أن المباحثات بين بوتين وترامب إشارة قوية إلى أن روسيا والولايات المتحدة ستحلان المشاكل العالقة عبر الحوار.

وأشار الي أن اللقاء بين بوتين وترامب يتطلب تحضيرات خاصة وله أهمية كبيرة، وأن العقوبات الغربية لن تؤثر في سير المباحثات بين روسيا والولايات المتحدة فكما "تفرض بسرعة ترفع بسرعة".

فروسيا والولايات المتحدة ستبحثان السلام لا الحرب، خاصة أن موقف الرئيس ترامب المتمسك بحل المشاكل عبر الحوار يعجب كل من يفكر بعقلانية وموضوعية، فترامب يستطيع زيارة روسيا في أي وقت عندما يتم الاتفاق حول ذلك.

كما أشار الي أن الرئيس بوتين يرحب في موسكو في الـ9 من مايو المقبل بجميع رؤساء الدول الراغبين بمشاطرة روسيا فخرها في هذا اليوم وإن تقررت زيارة مسؤولين روس للولايات المتحدة فيمكن إلغاء العقوبات الشخصية بشكل عاجل.

وجرى اتصال بين الرئيسين بوتين وترامب استمر ساعة ونصف اتفقا في ختامه على التحضير للقاء ثنائي، وتشكيل فريقين للمفاوضات حول أوكرانيا والتطبيع بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه جرى اتصال هاتفي مؤخرا بحث فيه الزعيمان تبادل الموقوفين والسجناء، وسبل التسوية في أوكرانيا.

واشنطن هي النظير الرئيسي لموسكو في مفاوضات وتسوية أوكرانيا

وأشار بيسكوف إلى أن واشنطن هي النظير الرئيسي لموسكو في مفاوضات وتسوية أوكرانيا، فيما لم يتطرق الكرملين والبيت الأبيض إلى أي دور لأوروبا أو أوكرانيا في المفاوضات المزمعة.

وفي سياق آخر من المقرر أن يجتمع كبار المسؤولين في إدارة ترامب مع كبار المسؤولين الروس، في العاصمة السعودية، الرياض، لبدء محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.

موعد وتفاصيل الاجتماع المرتقب في السعودية

وبحسب شبكة CNN، إنه من المتوقع أن يسافر مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، ووزير الخارجية، ماركو روبيو، ومبعوث الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف إلى المملكة العربية السعودية لعقد اجتماع مع كبار المسؤولين الروس.

وقال أحد المصادر إن الاجتماع سيعقد خلال الأيام المقبلة.

ورفضت المصادر تحديد المسؤولين الروس الذين سيحضرون، لكن في وقت سابق ذكرت أن الكرملين يقوم بتشكيل فريق تفاوض رفيع المستوى للمشاركة في محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، بما في ذلك شخصيات سياسية واستخباراتية واقتصادية رفيعة المستوى، وكيريل دميترييف، المسؤول الروسي الذي لعب دورًا رئيسيًا وراء الكواليس في صفقة إطلاق سراح السجناء الأمريكيين الأخيرة.

كما أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، مايك ماكول، في تصريحات صحفية: "يتم إرسال روبيو وفالتز وويتكوف إلى السعودية للتحدث مع الأوكرانيين والروس بشأن أوكرانيا".

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت في وقت سابق أن روبيو سيسافر إلى المملكة العربية السعودية في الأيام المقبلة كجزء من رحلة أكبر إلى ميونيخ والشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن روبيو، الذي وصل إلى إسرائيل، أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في وقت سابق من اليوم.

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