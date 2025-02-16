الأحد 16 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

موعد وتفاصيل الاجتماع المرتقب في السعودية بين كبار المسؤولين الروس والأمريكان

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أعرب متحدث الكرملين دميتري بيسكوف عن ترحيب الرئيس فلاديمير بوتين بقادة العالم الراغبين في مشاطرة روسيا فخرها وحضور عيد النصر في موسكو، وبزيارة دونالد ترامب بأي وقت بعد تأكيدها.

روسيا والولايات المتحدة ستحلان المشاكل العالقة عبر الحوار

وقال  بيسكوف في تصريحات صحفية أن المباحثات بين بوتين وترامب إشارة قوية إلى أن روسيا والولايات المتحدة ستحلان المشاكل العالقة عبر الحوار. 

وأشار الي أن اللقاء بين بوتين وترامب يتطلب تحضيرات خاصة وله أهمية كبيرة، وأن العقوبات الغربية لن تؤثر في سير المباحثات بين روسيا والولايات المتحدة فكما "تفرض بسرعة ترفع بسرعة". 

فروسيا والولايات المتحدة ستبحثان السلام لا الحرب، خاصة أن موقف الرئيس ترامب المتمسك بحل المشاكل عبر الحوار يعجب كل من يفكر بعقلانية وموضوعية، فترامب يستطيع زيارة روسيا في أي وقت عندما يتم الاتفاق حول ذلك. 

كما أشار  الي أن الرئيس بوتين يرحب في موسكو في الـ9 من مايو المقبل بجميع رؤساء الدول الراغبين بمشاطرة روسيا فخرها في هذا اليوم وإن تقررت زيارة مسؤولين روس للولايات المتحدة فيمكن إلغاء العقوبات الشخصية بشكل عاجل.

وجرى اتصال بين الرئيسين بوتين وترامب استمر ساعة ونصف اتفقا في ختامه على التحضير للقاء ثنائي، وتشكيل فريقين للمفاوضات حول أوكرانيا والتطبيع بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه جرى اتصال هاتفي مؤخرا بحث فيه الزعيمان تبادل الموقوفين والسجناء، وسبل التسوية في أوكرانيا.

واشنطن هي النظير الرئيسي لموسكو في مفاوضات وتسوية أوكرانيا

وأشار بيسكوف إلى أن واشنطن هي النظير الرئيسي لموسكو في مفاوضات وتسوية أوكرانيا، فيما لم يتطرق الكرملين والبيت الأبيض إلى أي دور لأوروبا أو أوكرانيا في المفاوضات المزمعة.

 وفي سياق آخر من المقرر أن يجتمع كبار المسؤولين في إدارة ترامب مع كبار المسؤولين الروس، في العاصمة السعودية، الرياض، لبدء محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.

 موعد وتفاصيل الاجتماع المرتقب في السعودية 

وبحسب شبكة CNN، إنه من المتوقع أن يسافر مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، ووزير الخارجية، ماركو روبيو، ومبعوث الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف إلى المملكة العربية السعودية لعقد اجتماع مع كبار المسؤولين الروس.

وقال أحد المصادر إن الاجتماع سيعقد خلال الأيام المقبلة.

ورفضت المصادر تحديد المسؤولين الروس الذين سيحضرون، لكن في وقت سابق ذكرت أن الكرملين يقوم بتشكيل فريق تفاوض رفيع المستوى للمشاركة في محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، بما في ذلك شخصيات سياسية واستخباراتية واقتصادية رفيعة المستوى، وكيريل دميترييف، المسؤول الروسي الذي لعب دورًا رئيسيًا وراء الكواليس في صفقة إطلاق سراح السجناء الأمريكيين الأخيرة.

كما أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، مايك ماكول،  في تصريحات صحفية: "يتم إرسال روبيو وفالتز وويتكوف إلى السعودية للتحدث مع الأوكرانيين والروس بشأن أوكرانيا".

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت في وقت سابق أن روبيو سيسافر إلى المملكة العربية السعودية في الأيام المقبلة كجزء من رحلة أكبر إلى ميونيخ والشرق الأوسط. 

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن روبيو، الذي وصل إلى إسرائيل، أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في وقت سابق من اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس بوتين الكرملين دميتري بيسكوف الكرملين الولايات المتحدة روسيا روسيا والولايات المتحدة

مواد متعلقة

ترامب.. نتنياهو مقامرة سياسية أم تلاعب استراتيجي؟! (2)

أول تعليق من روسيا على تصريحات أمريكا بإرسال قوات إلى أوكرانيا

ترامب يعلن عن لقاء روسي أمريكي أوكراني في السعودية الأسبوع المقبل
ads

الأكثر قراءة

بيان من السودان يتهم دولة عربية بدعم الانقلاب

أمن الإسكندرية ينتهي من تفتيش شقة خامسة لسفاح المعمورة

تفسير حلم القاضي في المنام وعلاقته بالراحة والصحة والأمان

إخلاء سبيل اليوتيوبر أحمد أبو زيد وتأجيل النطق بالحكم إلى 15 مارس

تعرف على اسم برنامج رامز جلال في رمضان 2025

5 رسائل حاسمة من السيسي لرئيس الكونجرس اليهودي العالمي، خطة مصر لإعادة إعمار غزة الأبرز

السيسي يوجه الحكومة بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات الجامعية وتوفير الأدوية لأهالي غزة

حقبة تاريخية عمرها 500 عام تلاعب بها ترامب.. معلومات عن خليج المكسيك بعد تغيير اسمه (فيديو جراف)

منوعات

المزيد

اكتشاف مذهل لإشعاع غامض تحت المحيط الهادئ

مصرع وإصابة 33 شخصا في هجوم أفيال بمهرجان هندي

الملكة رانيا تعلن ولادة نجلتها الأميرة إيمان: ريحانة الدار صارت أما (صور)

إثر تحدٍّ خطير على "تيك توك".. حكاية شاب مغربي ابتلعته الأمواج

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على أسعار الالومنيوم اليوم الأحد

بمشاركة 140 شركة مصرية، غدا انطلاق أكبر معرض للأغذية والمشروبات في دبي

المزيد

انفوجراف

تفاصيل مشاجرة تسببت في حبس المخرج محمد سامي شهرين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القاضي في المنام وعلاقته بالراحة والصحة والأمان

تفسير حلم مائدة الطعام في المنام وعلاقته بفرصة مالية قادمة

موعد أول صلاة تراويح في رمضان 2025

المزيد
الجريدة الرسمية