وزير الخارجية الأمريكي: المفاوضات بين واشنطن وموسكو حول أوكرانيا لم تبدأ بعد

صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا حول التسوية في أوكرانيا لم تبدأ بعد.

وقال روبيو في تصريح لقناة "سي بي إس" الأمريكية، اليوم الأحد: "أولا، أعتقد أنه يجب إدراك أنه لا توجد أي عملية حاليا. وما يتوفر لدينا الآن هو المكالمة بين بوتين والرئيس ترامب، التي أبدى فيها الجانبان اهتماما بإنهاء هذا النزاع".

المفاوضات بين أمريكا وروسيا حول التسوية في أوكرانيا

وأضاف: "في نهاية المطاف ستأتي اللحظة التي ترون فيها المفاوضات الحقيقية، ولكننا لم نصل إلى ذلك بعد. ولكن إذا حدث ذلك، فيجب أن تشارك فيها أوكرانيا... ويجب أن يشارك فيها الأوروبيون لأن لديهم عقوبات ضد بوتين وروسيا، وهم ساهموا بقسطهم. ونحن لم نصل إلى ذلك بعد".

وأعرب روبيو عن ضرورة عقد هذا اللقاء فعلا، "لأننا جميعا نريد أن تنتهي هذه الحرب"، حسب قوله.

ويأتي ذلك على خلفية التقارير حول أن من المتوقع أن تجري مفاوضات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة في السعودية، سيتم خلالها بحث التسوية في أوكرانيا، إضافة إلى توقع عقد لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في وقت لاحق.

لقاء ترامب وبوتين في السعودية

ويوم الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: أتوقع وقف إطلاق النار قريبًا في أوكرانيا وبشكل عملي لا أعتقد أن كييف يمكن أن تنضم إلى حلف الناتو.

وأضاف ترامب: من غير المرجح أن تستعيد أوكرانيا كل أراضيها، مؤكدًا أن ولي العهد السعودي سيكون حاضرًا للقائه المتوقع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأفادت شبكة "سي بي إس نيوز" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن رغبته في لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال حديثه مع الصحفيين في المكتب البيضاوي.

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