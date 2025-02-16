الأحد 16 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية الأمريكي: المفاوضات بين واشنطن وموسكو حول أوكرانيا لم تبدأ بعد

بوتين وترامب، فيتو
بوتين وترامب، فيتو

صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا حول التسوية في أوكرانيا لم تبدأ بعد.

وقال روبيو في تصريح لقناة "سي بي إس" الأمريكية، اليوم الأحد: "أولا، أعتقد أنه يجب إدراك أنه لا توجد أي عملية حاليا. وما يتوفر لدينا الآن هو المكالمة بين بوتين والرئيس ترامب، التي أبدى فيها الجانبان اهتماما بإنهاء هذا النزاع".

 

المفاوضات بين أمريكا وروسيا حول التسوية في أوكرانيا

وأضاف: "في نهاية المطاف ستأتي اللحظة التي ترون فيها المفاوضات الحقيقية، ولكننا لم نصل إلى ذلك بعد. ولكن إذا حدث ذلك، فيجب أن تشارك فيها أوكرانيا... ويجب أن يشارك فيها الأوروبيون لأن لديهم عقوبات ضد بوتين وروسيا، وهم ساهموا بقسطهم. ونحن لم نصل إلى ذلك بعد".

وأعرب روبيو عن ضرورة عقد هذا اللقاء فعلا، "لأننا جميعا نريد أن تنتهي هذه الحرب"، حسب قوله.

ويأتي ذلك على خلفية التقارير حول أن من المتوقع أن تجري مفاوضات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة في السعودية، سيتم خلالها بحث التسوية في أوكرانيا، إضافة إلى توقع عقد لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في وقت لاحق.

 

لقاء ترامب وبوتين في السعودية

ويوم الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: أتوقع وقف إطلاق النار قريبًا في أوكرانيا وبشكل عملي لا أعتقد أن كييف يمكن أن تنضم إلى حلف الناتو.

وأضاف ترامب: من غير المرجح أن تستعيد أوكرانيا كل أراضيها، مؤكدًا أن ولي العهد السعودي سيكون حاضرًا للقائه المتوقع مع الرئيس الروسي فلاديمير  بوتين.

وأفادت شبكة "سي بي إس نيوز" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن رغبته في لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال حديثه مع الصحفيين في المكتب البيضاوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الخارجية الأمريكي روسيا أوكرانيا الولايات المتحدة بوتين السعودية لقاء ترامب وبوتين ترامب وبوتين

مواد متعلقة

السعودية تعرض الوساطة بين ترامب وإيران، والرئيس الأمريكي يبحث عن قناة تواصل سرية

وفد أوكراني يصل السعودية تمهيدا لزيارة زيلينسكي للرياض

نتنياهو يزعم: نعيد تشكيل الشرق الأوسط ورؤية ترامب لغزة ليست مفاجأة

فرنسا أول المنسحبين، أوروبا ترفض المشاركة في محادثات السعودية بشأن أوكرانيا
ads

الأكثر قراءة

أول قرار من بيسيرو بعد تعادل الزمالك أمام بتروجت

مفاجآت جديدة عن ضحية سفاح الإسكندرية الثالثة (فيديو)

التشخيص المبدئي لإصابة زيزو في مباراة بتروجت

القصة الكاملة لأزمة رجل مباراة الزمالك وبتروجت

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

ما حكم كشف طبيب النساء على المرأة بنهار رمضان؟ شوقي علام يجيب (فيديو)

شوقي علام: الجماع في ليالي رمضان جائز والصيام لا يفسد بالجنابة (فيديو)

ليلة تألق عبد الله وعاشور، الأهلي يكتسح الإسماعيلي برباعية ويتصدر الدوري المصري

منوعات

المزيد

الكويت تستضيف مسابقة أجمل قطة فى منطقة الشرق الأوسط

رغم تشجيعه مانشستر يونايتد، زعيم كوريا الشمالية يحظر بث الدوري الإنجليزي

صيني يتسلق أشهر قمم الجبال باستخدام يديه فقط، ما القصة ؟

على راسي أشوف ابتسامتك وانتصارك، مسئول مصري يقبل رأس شاب فلسطيني أهداه حلوى (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد بالأسواق

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر السكر اليوم الأحد 16-2-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تفاصيل مشاجرة تسببت في حبس المخرج محمد سامي شهرين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شوقي علام: الجماع في ليالي رمضان جائز والصيام لا يفسد بالجنابة (فيديو)

مظاهر قيومية الله، تفسير الشعراوي للآية 5 من سورة آل عمران (فيديو)

تفسير رؤية الحنطور في المنام وعلاقته بقدوم الخير وتحسن الأحوال

المزيد
الجريدة الرسمية