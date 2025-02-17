وزير الخارجية الأمريكي يصل الرياض بعد زيارة إسرائيل

وصل وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، صباح اليوم الإثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض، في أول زيارة له للمملكة منذ توليه منصبه.

تأتي هذه الزيارة ضمن جولة شرق أوسطية تشمل عدة دول، بهدف مناقشة قضايا إقليمية ودولية ملحّة.

وزير الخارجية الأمريكي يصل الرياض

ومن المقرر أن يلتقي روبيو خلال زيارته بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لبحث سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وتستضيف الرياض محادثات مرتقبة بين مسؤولين أمريكيين وروس، تهدف إلى التوصل لحل سلمي للنزاع في أوكرانيا. تأتي هذه المحادثات بعد اتصال هاتفي جرى الأسبوع الماضي بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، حيث وجّه ترامب ببدء مفاوضات لإنهاء الحرب.

إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

بالإضافة إلى ذلك، ستتناول المباحثات بين الجانبين الأمريكي والسعودي الوضع في قطاع غزة، خاصة في ظل الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار. يُذكر أن السعودية لعبت دورًا محوريًا في الوساطة بين واشنطن وموسكو، وساهمت في تسهيل تبادل أسرى بين الجانبين الأسبوع الماضي.

وتأتي زيارة روبيو إلى الرياض بعد مغادرته إسرائيل، حيث التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وناقش معه القضايا الأمنية في المنطقة، بما في ذلك التهديدات الإيرانية.

من المتوقع أن يواصل روبيو جولته بزيارة الإمارات العربية المتحدة، لبحث تعزيز التعاون الإقليمي ومناقشة التحديات الأمنية المشتركة.

وتُعَدّ هذه الجولة الدبلوماسية الأولى لروبيو في الشرق الأوسط منذ توليه منصبه، وتعكس التزام الإدارة الأمريكية بتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، والعمل مع الحلفاء والشركاء لمواجهة التحديات الراهنة.

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