وزير الخارجية الأمريكي: إيران لن تكون أبدًا قوة نووية

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، أن إيران لن تكون أبدا قوة نووية، موضحا أن طهران تمثل أكبر سبب لانعدام الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.



وقال روبيو في مؤتمر صحفي جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس: "لا يمكن أبدا أن تكون إيران قوة نووية، إيران كقوة نووية يمكن أن تعتبر نفسها محصنة ضد الضغط والعقوبات، هذا لا يمكن أن يحدث أبدا".

وأضاف أن إيران تمثل "أكبر سبب لانعدام الاستقرار في المنطقة"، وفق ما جاء عبر وكالة "فرانس برس".

كما شدد علي إنه "يجب إطلاق جميع الرهائن الإسرائيليين من غزة فورا".

وزير الخارجية الأمريكي: يجب إطلاق جميع الرهائن من غزة



وأضاف روبيو خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه لا يعتقد أن هناك حليفا لإسرائيل أفضل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجدد الوزير الأمريكي التأكيد على رؤية ترامب بأنه لا يمكن لحركة حماس أن تستمر كقوة سياسية وعسكرية في قطاع غزة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن نتنياهو عقد لقاء مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في القدس.واعقبه اجتماع موسع.



ووصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، للاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكتبه في القدس في إطار جولته الأولى في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء رويترز، في تقرير لها أمس السبت، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وصل إلى العاصمة الإسرائيلية تل أبيب.

وزير الخارجية الأمريكي يصل تل أبيب

وفي وقت سابق نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: "إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يخطط لزيارة الشرق الأوسط منتصف فبراير الجاري".

وزير الخارجية الأمريكي يخطط لزيارة الشرق الأوسط

وتأتي هذه الزيارة إلى المنطقة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاستفزازية عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.

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