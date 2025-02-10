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خارج الحدود

القاهرة الإخبارية: ترامب يعلن لقاء الرئيس السيسي وولي العهد السعودي

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيجتمع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قال أمس الأحد: "ملتزم بشراء غزة وامتلاكها وربما أعطي أجزاء من غزة لدول أخرى في الشرق الأوسط".

وأضاف ترامب: سننظر في حالات فردية للاجئين فلسطينيين ونمنحهم حق اللجوء، زاعما أنه سيهتم بالفلسطينيين وسيتأكد من أنهم لن يقتلوا".

وفي السياق ذاته، وصف المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الأحد، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحويل قطاع غزة إلى ريفيرا الشرق الأوسط بالفضيحة وأنه مصطلح فظيع للغاية، مضيفا أن تهجير سكان غزة غير مقبول ويتعارض مع القانون الدولي.

 

رفض عربي لمقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين 


ولاقى مقترح الرئيس الأمريكي ترامب بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن، رفضا عربيا ودوليا واسعا وأنه جريمة بحق الشعب الفلسطيني.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد: إن إسرائيل تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، معربا عن رفضه كل دعوات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غزة عبد الفتاح السيسي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

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