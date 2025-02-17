ضبط631 ألف قطعة ألعاب نارية بحوزة عاطلين في البدرشين





نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط أكثر من 631 ألف قطعة ألعاب نارية بحوزة عاطلان بمنطقة البدرشين بقصد الإتجار.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول منشور بأحد الحسابات عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن الترويج لبيع الألعاب النارية من خلال الشحن لجميع المحافظات.

اعلان علي الفيس بوك كشفهما.. ضبط أكثر من 631 ألف قطعة ألعاب نارية بحوزة عاطلان بالبدرشين



وبالفحص أمكن تحديد مستخدمى الحساب (عاطلان – مقيمان بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة) وتبين قيامهما بإنشاء وإدارة عدد من الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعى للترويج من خلالهم لنشاطهما الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (أكثر من 631 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – 2 هاتف محمول بفحصهما تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق مكاسب مالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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