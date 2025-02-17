الإثنين 17 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط631 ألف قطعة ألعاب نارية بحوزة عاطلين في البدرشين

ضبط631 ألف قطعة ألعاب
ضبط631 ألف قطعة ألعاب نارية بحوزة عاطلان



نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط أكثر من 631 ألف قطعة ألعاب نارية بحوزة عاطلان بمنطقة البدرشين  بقصد الإتجار.

تابعت  أجهزة وزارة الداخلية،  تداول منشور بأحد الحسابات عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن الترويج لبيع الألعاب النارية من خلال الشحن لجميع المحافظات.

اعلان علي الفيس بوك كشفهما.. ضبط أكثر من 631 ألف قطعة ألعاب نارية بحوزة عاطلان بالبدرشين


وبالفحص أمكن تحديد مستخدمى الحساب  (عاطلان – مقيمان بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة) وتبين قيامهما بإنشاء وإدارة عدد من الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعى للترويج من خلالهم لنشاطهما الإجرامى.
 

ضبط قائد دراجة نارية دهس شخصا في التجمع الأول

ضبط 11 طن دقيق مهرب قبل بيعها في السوق السوداء

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (أكثر من 631 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – 2 هاتف محمول بفحصهما تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى).

 

 وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق مكاسب مالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة وزارة الداخلية أجهزة الأمن بوزارة الداخلية البدرشين الالعاب النارية ألعاب نارية ألعاب النارية

مواد متعلقة

ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم

ضبط 11 طن دقيق مهرب قبل بيعها في السوق السوداء

ضبط سائق توك توك بتهمة دهس سيدة في القاهرة

ضبط 10 ملايين جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

تحرير 1143 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 46 سيارة ودراجة نارية متروكة

بالأسماء..الحصيلة النهائية في انهيار عقار كرداسة..10 جثث و3 مصابين و6 ناجين

حالة الطرق اليوم، أحجام مرورية بشارعي رمسيس وشبرا مصر ومحور صفط اللبن وكوبري الجلاء

اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة وعناصر إجرامية في قرية العفادرة بأسيوط

الأكثر قراءة

لأول مرة، بقرار جمهوري تعيين نائبا لرئيس جهاز الإحصاء

البحوث الفلكية تكشف أول أيام رمضان 2025

تعرف على أبرز 5 ضحايا لبرنامج مقالب رامز جلال الجديد

لوحة توربينات سد النهضة تكشف نوايا إثيوبيا الزائفة، وخبير: أديس أبابا تتعمد تقليل التدفق

صفحة "سفاح المعمورة" تثير الاستغراب بمنشورات دينية وحكم ومواعظ وشهادات تقدير (صور)

السيسي لرئيس أباتشي الأمريكية: نقدر حجم أنشطة واستثمارات الشركة في مصر

دوري أبطال آسيا، تعادل سلبي بين الشرطة العراقي والعين في الشوط الأول

بيسيرو يحسم موقفه من رحيل زيزو عن الزمالك

منوعات

المزيد

زوجان برازيليان يدخلان موسوعة "جينيس" بـ أطول فترة زواج

حصيلة صادمة لضحايا القاتل الصامت بالأردن

ثعلب يعطل نظام الأذان في أحد المساجد بتركيا

لحظة اغتيال إمام جامع في جنوب أفريقيا بعد إشرافه على زواج المثليين بالمسجد (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الإثنين

أحدث أسعار القصدير اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

احتياطات الذهب في الدول العربية حتى 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البطيخ في المنام وعلاقته بالثروة والصحة والسعادة

هل ورد عن النبي دعاء نية الصيام في رمضان؟

أهل غزة منهم، علي جمعة يكشف الفئات الأكثر استحقاقًا للصدقة

المزيد
الجريدة الرسمية