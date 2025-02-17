ضبط قائد دراجة نارية دهس شخصا في التجمع الأول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط قائد دراجة نارية صدم أحد الأشخاص محدثًا إصابته التى أودت بحياته بمنطقة التجمع الأول.



تلقي قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع حادث تصام ومتوفى بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين أنه حال عبور (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) للطريق محل البلاغ إصطدمت به دراجة نارية ولاذ قائدها بالفرار، مما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الدراجة النارية وقائدها وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة ، وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية، كما تبين إنتهاء التراخيص.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الدراجة النارية وقائدها.

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