الإثنين 17 فبراير 2025
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خارج الحدود

تقارير: غارة صيدا تستهدف اغتيال محمد شاهين أحد كوادر حماس

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على لبنان، فيتو

 ذكرت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، أن المستهدف في الغارة الإسرائيلية على مدينة صيدا هو محمد شاهين أحد كوادر حركة حماس.

 

استشهاد قيادي في حماس 

 وزعمت إذاعة جيش الاحتلال  الإسرائيلي أن هدف الغارة الجوية على صيدا بجنوب لبنان  مسؤول في حركة حماس في لبنان.

 

غارة إسرائيلية على لبنان 

 بينما أكدت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخص في الغارة الإسرائيلية على سيارة في صيدا جنوبي لبنان.

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غارة إسرائيلية على لبنان تستهدف مسئولا بحركة حماس

وفي حادثة هي الأولى من نوعها منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، استهدفت مسيرة إسرائيلية ت سيارة في صيدا جنوبي لبنان في موقع قريب جدا من حاجز للجيش اللبناني.

 

وتأتي هذه الغارة عشية الموعد النهائي المحدد لانسحاب قوات الاحتلال  الإسرائيلية من جنوب لبنان، المقرر في 18 فبراير، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى صراعًا دام 14 شهرًا مع حزب الله.

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حماس صيدا لبنان

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