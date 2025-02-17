غارة إسرائيلية على لبنان تستهدف مسئولا بحركة حماس

زعمت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هدف الغارة الجوية على صيدا بجنوب لبنان مسؤول في حركة حماس في لبنان.

غارة إسرائيلية على لبنان

بينما أكدت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخص في الغارة الإسرائيلية على سيارة في صيدا جنوبي لبنان.

وفي حادثة هي الأولى من نوعها منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، استهدفت مسيرة إسرائيلية ت سيارة في صيدا جنوبي لبنان في موقع قريب جدا من حاجز للجيش اللبناني.

وتأتي هذه الغارة عشية الموعد النهائي المحدد لانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من جنوب لبنان، المقرر في 18 فبراير، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى صراعًا دام 14 شهرًا مع حزب الله.

خروقات جيش الاحتلال لوقف إطلاق النار في لبنان

ورغم سريان وقف إطلاق النار منذ أواخر نوفمبر الماضي، استمرت إسرائيل في تنفيذ غارات جوية في جنوب وشرق لبنان، مستهدفة ما تصفه بمواقع عسكرية تحتوي على صواريخ ومعدات قتالية.

تزامنت هذه الأحداث مع تصريحات لنائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، أكد فيها ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة، بما في ذلك النقاط الخمس التي لا تزال محل نزاع.

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