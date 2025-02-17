الإثنين 17 فبراير 2025
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اقتصاد

الرقابة على الصادرات تستقبل وفد وكالة الاستثمار والتجارة الدولية الأرجنتيني

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل  المهندس  عصام النجار رئيس مجلس إدارة  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وفد رفيع المستوى من وكالة الاستثمار والتجارة الدولية الأرجنتيني بالتنسيق مع القسم التجاري والاقتصادي بسفارة الأرجنتين.
 

 

حيث ضم الوفد كلا من:
السفير هولغر فيديريكو مارتينسن (Ambassador Holger Federico Martinsen)
 سيرجيو باردو، الرئيس التنفيذي لوكالة (AAICI) (Mr. Sergio Pardo – CEO of AAICI)
 ماكسيميليانو كاستيلو، مدير الاستثمار بالوكالة (Mr. Maximiliano Castillo – Investment Manager of AAICI)
الوزير المستشار خوسيه ألبرتو فلوريس (Minister Counselor José Alberto Flores)
الوزيرة المستشارة ماريا باز غارسيا (Minister Counselor Maria Paz García)
رانيا علي، مساعدة الملحق التجاري (Assistant to Commercial Attaché Rania Ali)
 

 

تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والأرجنتين

وتهدف هذه الزيارة الهامة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والأرجنتين في مجالات الاستثمار والتجارة الدولية، ومناقشة فرص التعاون المشترك وزيادة التبادل التجاري بين مصر والأرجنتين.

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