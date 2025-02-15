السبت 15 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، هذه القنوات تعرض الحلانجي لـ محمد رجب

الحلانجي
الحلانجي

تعاقدت الشركة المنتجة لمسلسل الحلانجي الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رجب مع عدد من القنوات كي يتم عرضه عبر شاشاتها.

وهم قناة روتانا دراما، بالإضافة إلى مجموعة قنوات النهار. ومن المقرر عرض مسلسل الحلانجي من بطولة الفنان محمد رجب، على منصة viu.

وتشهد أحداث مسلسل الحلانجي وقوع طه الحلانجي الذى يلعب دوره الفنان محمد رجب في حب آيتن عامر ضمن أحداث العمل.
 وتواصل أسرة العمل التصوير حاليًا داخل معرض سيارات بالتجمع الخامس، وهو أحد المعارض التي يقوم فيها طه الحلانجي بالنصب علي مالكه.

وانتهى القائمون على عملية المونتاج اللازمة لمسلسل “الحلانجي”، من مونتاج 3 حلقات من العمل، لتكون جاهزة للعرض.

وتشهد أحداث العمل محاولة يقوم بها محمد لطفي الذى يلعب شخصية قائد مجموعة من النصابين، لضم (طه الحلانجي) للعمل معه في عصابته، ولكنه يضع له شروطًا تعجيزية، تجعله يدخل في مشاكل معه.

ويظهر محمد رجب ضمن أحداث العمل باسم طه الحلانجي الذي يقوم بعمليات نصب على بعض الشخصيات في العمل، ويتهم في قضية قتل تجعله مهددًا خلال الأحداث.

 

أبطال مسلسل الحلانجي

مسلسل الحلانجي، بطولة الفنان محمد رجب إلى جانب كوكبة من نجوم الفن أبرزهم أيتن عامر، محمد لطفي ومحمود قابيل وعبير صبري وإبراهيم السمان وأحمد وفيق وطارق صبري،  من تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام.

 

تفاصيل مسلسل الحلانجي

وتدور أحداث مسلسل الحلانجي في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، حول شخصية النصاب التي يقدمها محمد رجب، ويتناول العمل جانب الشر وتدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث.

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