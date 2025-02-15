جمال سليمان يكشف البوستر الرسمي لـ مسلسل أهل الخطايا رمضان 2025

كشف الفنان جمال سليمان عن البوستر الرسمي لشخصيته في مسلسل "أهل الخطايا"، المقرر عرضه خلال ماراثون رمضان المقبل، تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور، وإخراج رؤوف عبد العزيز في ثاني تعاون يجمعهما، وذلك بعد النجاح الذي حققاه من خلال مسلسل "الطاووس" الذي عرض في الموسم الدرامي الرمضاني 2021.

ونشر جمال سليمان البوستر الرسمي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وظهر البوستر ملطخ بالدماء وعليها العديد من العلامات والرموز الغريبة، مما يخلق العديد من التساؤلات حول الشخصية التي يقدمها خلال موسم رمضان 2025، ويزيد من جرعة التشويق والاثارة.

وعلق جمال سليمان على البوستر، قائلًا:"انتظرونا في أهل الخطايا في رمضان 2025 ومن إخراج رؤوف عبد العزيز، وتأليف محمد عبد القوي وأحمد أنور".

يتناول المسلسل العديد من القضايا والجرائم الحقيقة في قالب درامى خاص للمشاهد عبر الشاشة في رمضان 2025، فيتناول من خلال أحداث مسلسل "أهل الخطايا" جرائم خرجت من رحم الواقع، في 15 حلقة عكف على تحضيرها رؤوف عبد العزيز جمال سليمان ومؤلفي العمل في سرية تامة على مدار الأشهر الماضية.

ويفرض رؤوف عبد العزيز، السرية التامة حول تفاصيل مسلسل أهل الخطايا، ولم يكشف تفاصيل تلك الجرائم الحقيقة التي يتناولها، لتكون مفاجأة للجمهور عبر الشاشة الصغيرة في رمضان المقبل.

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