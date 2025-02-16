أخبار مصر اليوم: رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان الرئيسي.. رئيس الأركان يتفقد إجراءات التأمين على الاتجاه الإستراتيجي الغربي.. قرار جديد من التموين بشأن الخبز البلدي

شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار والأحداث المهمة والتي نشرتها فيتو فور حدوثها على مدار اليوم، وجاء أبرزها كالتالي:

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف المشروعات القومية التي تقوم بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما في ذلك ملف إنشاء الجامعات الأهلية والتحول الرقمي وميكنة الخدمات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراضًا لموقف المشروعات القومية التي تقوم بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما في ذلك ملف إنشاء الجامعات الأهلية والتحول الرقمي وميكنة الخدمات، كما إستعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي مستجدات تنفيذ المبادرات الرئاسية المرتبطة بالتعليم العالي والبحث العلمي.

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المعرض الرئيسي "أهلًا رمضان 2025" بأرض المعارض بمدينة نصر، الذي تنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع عدد من الوزارات، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاتحاد العام للغرف التجارية، والغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك خلال الفترة من ١٦ إلى ٢٦ فبراير الجاري.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على استمرار إقامة معارض "أهلا رمضان" كل عام، في إطار التوجيه الدائم لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة مواصلة الجهود المبذولة من مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين على مستوى الجمهورية بأسعار مناسبة، وتنظيم الأسواق لدعم المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، فضلًا عن مواصلة تنفيذ المبادرات الرئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا لضمان تلبية احتياجات المواطنين، خاصة خلال الشهر المعظم، مع التأكيد على ضرورة مواصلة التعاون المستمر مع القطاع الخاص لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.



طرحت وزارة التموين والتجارة والداخلية كميات كبيرة من اللحوم الطازجة بمعرض أهلًا رمضان 2025 الرئيسي بمدينة نصر.

و شهدت اسعار اللحوم انخفاضًا ملحوظًا،حيث تراجع سعر الكيلو بنحو 10 جنيهات، ليصبح بسعر 275 جنيهًا، بدلا من 285.

وذلك في إطار الجهود الحكومية لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال الشهر الكريم.

شارك المهندس عادل النجار محافظ الجيزة في فعاليات إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة لدعم قطاع غزة، والتي نفذها صندوق تحيا مصر، بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واستجابةً لنداء الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني.

وأكد محافظ الجيزة، أن المبادرة تأتي في إطار الواجب الإنساني والتضامن الأخوي مع الشعب الفلسطيني والدعم المصري المتواصل للشعب الفلسطيني، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية



انطلقت فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى الأزهر السنوي للخط العربي والزخرفة، والتي يستضيفها الجامع الأزهر، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في الفترة من 16 حتى 25 فبراير الجاري.

ويضم ملتقى الأزهر للخط العربي والزخرفة، باقة من أبرز اللوحات والأعمال الفنية التي تبرز جمال الخط العربي، المعروضة في صحن الجامع الأزهر وعلى طول أروقته المختلفة، كما ينظم الملتقى عددا من الورش التفاعلية بمشاركة كبار الفنانين والخطاطين، حيث تتناول الفنون والمظاهر الجمالية لخطوط النسخ والثلث والكوفي والديواني، بالإضافة إلى ورشة عمل لفن الإبرو(الرسم على الماء) بمشاركة الفنانة الإيطالية انتونيلا ليوني، وورشة عن «فن الخط العربي» بمشاركة الفنان المصري شرين عبد الحليم.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية المُختصة بالتنمية العمرانية وتصدير العقار؛ لاستعراض عدد من الرؤى والمقترحات التي تستهدف تحقيق أقصى استفادة من قطاع العقارات بالسوق المصرية.

أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تُعد حاليًا رؤية متكاملة لإعادة إعمار غزة، مستطلعًا رأي الحضور فى آليات التنفيذ، ومشيرًا إلى أن هناك عددًا من المسئولين والخبراء يعملون حاليًا على الانتهاء من هذه الرؤية المتكاملة.

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا رقم (3) لسنة 2025، بشأن تأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية المدعمة خلال شهر رمضان المبارك، والخاصة بمستحقات شهر مارس 2025.

يأتي القرار في إطار حرص وزارة التموين على دعم أصحاب المخابز البلدية والتيسير عليهم خلال شهر رمضان الكريم، لضمان استمرارهم في تقديم خدماتهم للمواطنين دون أي أعباء مالية إضافية قد تعوق عملهم.

وذكر التوجيه الوزاري أن هذا الإجراء يهدف إلى تحفيز المخابز على زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد على الخبز المدعم خلال شهر رمضان، حيث يزداد استهلاك الأسر المصرية للخبز في هذه الفترة.

تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات التأمين على الاتجاه الإستراتيجى الغربى، والذى يأتى فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية للحالة الأمنية على المنافذ والمعابر الحدودية.

وبدأت الجولة التفقدية بمرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على ميناء السلوم البرى , حيث إستمع إلى شرح مفصل تناول منظومة العمل والإجراءات الأمنية المتبعة على مدار الـ 24 ساعة لإحكام السيطرة على الحدود الغربية للدولة المصرية.

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