التموين: ضخ كميات كبيرة من السلع واللحوم والياميش بالمجمعات قبل رمضان

تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية استعداداتها لحلول شهر رمضان الكريم، بطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية واللحوم ياميش رمضان بمعارض أهلا رمضان المقامة داخل أسواق اليوم الواحد بجميع المحافظات.

كما خصصت وزارة التموين أركانًا خاصة لـ “ أهلًا رمضان ” داخل المجمعات الاستهلاكية، لضمان توافر السلع بكميات كبيرة، وتلبية احتياجات المواطنين.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مثل الزيت، السكر، الأرز، والمكرونة، وتوفيرها بكميات كبيرة وبأسعار تنافسية لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

أسعار السلع الغذائية بمعارض أهلًا رمضان .

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ضخ كميات كبيرة من ياميش رمضان في المجمعات الاستهلاكية بواقع 60 طن يوميًا، وبتخفيضات تتراوح من 25 إلي 35%.

وأوضحت أن المنتجات المطروحة تمتاز بجودة عالية وصلاحية جديدة، إضافة إلى وجود مخزون كبير منها لدى الشركات التابعة لوزارة التموين لتلبية احتياجات المستهلكين.

وجاءت أسعار ياميش رمضان 2025 بالمجمعات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد كالآتي:

سعر البلح زنة 800 جرام يبدأ من 20 جنيه، ونصف جاف بسعر 45 جنيه للكيلو الواحد.

قمر الدين:

قمر الدين وفير 80 جنيها 400 جرام

قمر الدين وتمر الشلال: 70 جنيهًا400 جرام

قمر الدين الأسطورة: 65 جنيهًا.

قمر الدين مصري 25 جنيها

المكسرات:

بندق قلب 13/15: 600 جنيه.

بندق حصي أمريكي:300 جنيه

لوز قلب 30/27: 540 جنيه

لوز حصى أمريكي: 300 جنيه

جوز الهند خشن كامل الدسم: 260 جنيهًا.

جوز هند خشن نصف كامل الدسم: 160 جنيها

لوز قلب حصى أمريكي: 200 - 270 جنيهًا حسب الجودة.

عين جمل قلب أرباع: 480 جنيهًا.

عين جمل حصى أمريكي: 300 جنيها

عين جمل أنصاف إكسترا 530 جنيها.

بلح نعمة 700 جرام: 42 جنيها

بلح الرحاب 700 جرام 50 جنيه

بلح صفوة الواحات 700 جرام: 40 جراما

فستق حصي ني 28/30: 640 جنيهًا.

فستق حصي ني 21-22 :720 جنيها

كاجو فيتنامي 320 ني: 700 جنيهًا.

كاجو فيتنامي 240 ني: 680 جنيها.

كاجو فيتنامي 180 ني جامبو 730 جنيها

زبيب نباتي جوالدن العالمية: 200 جنيها

الفواكه المجففة:

تين مجفف مدور الأمراء: 100 جنيهًا.

تين مجفف مدور السعيد الجديد: 130 جنيهًا.

تين مجفف مدور السعيد العالمية : 110 جنيهًا.

مشمشية تركي مقاس 4: 400 جني

مشمشية تركي مقاس 8: 200 جنيه

قراصيا أرجنتيني 30/40: 300 جنية

قراصيا أرجنتيني 50/40: 280 جنية

بلح الإحساء: 430 جنيهًا.

بلح صفوة الواحات: 400 جنيهًا.

تمر هندي السلام: 45 جنيها

تمر هندي الوفر: 65 جنيها

كركديه العالمية عالي الجودة: 180 جنيهًا.

خروب قبرصي قرون إكسترا:180 جنيها

البقوليات والمكملات:

فول سوداني فيراجينا ½: 97 جنيهًا.

فول سوداني فيراجينا نمرة 1: 110 جنيهات.

وأشارت وزارة التموين إلى طرح كافة السلع الغذائية الأخري بكميات كبيرة، ومنها 350 طن سكر يوميًا بسعر 30 جنيه للكيلو الواحد، ويتم ضخ أكثر من 120 طن في اليوم من اللحوم، و100 طن دواجن، و150 طن أرز، وكميات مفتوحة من الأرز والمسلى والدقيق نظرًا لارتفاع كميات السحب من المواطنين، بفروع المجمعات الاستهلاكية يوميا.

أما عن أسعار السلع الأساسية بأسواق اليوم الواحد والمجمعات الاستهلاكية كالآتي:

الزيت الخليط (لتر): 35 جنيهًا



السكر الأبيض (كيلو): 30 جنيهًا



الأرز: يبدأ من 26 جنيهًا حسب النوع

اللحوم الحمراء الطازجة: من 250 إلى 285 جنيهًا



الدواجن المجمدة البرازيلية (كيلو): 135 جنيهًا

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