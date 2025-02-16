التموين تطرح اللحوم بمعارض أهلا رمضان بتخفيضات تصل لـ 10 حنيهات

طرحت وزارة التموين والتجارة والداخلية كميات كبيرة من اللحوم الطازجة بمعرض أهلًا رمضان 2025 الرئيسي بمدينة نصر.

و شهدت اسعار اللحوم انخفاضًا ملحوظًا،حيث تراجع سعر الكيلو بنحو 10 جنيهات، ليصبح بسعر 275 جنيهًا، بدلا من 285.

وذلك في إطار الجهود الحكومية لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال الشهر الكريم.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم،ط الاحد فعاليات المعرض بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور مهندس علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

ويقام المعرض في قاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر، ويهدف إلى توفير السلع الغذائية الأساسية والرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الأمن الغذائي.

وتوفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية تشمل الزيت، والسكر، والمكرونة، والسمن، والألبان، والجبن، بالإضافة إلى الخضراوات والفاكهة، واللحوم الطازجة، والدواجن المجمدة، وياميش رمضان، إلى جانب السلع غير الغذائية مثل المنظفات.

وخلال جولته التفقدية بالمعرض، أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المبادرات الحكومية في توفير السلع بأسعار مناسبة، مشيدًا بدور القطاع الخاص والشركات العارضة في تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية. كما شدد على استمرار الرقابة لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

ويأتي معرض "أهلًا رمضان" ضمن سلسلة من المعارض التي تنظمها وزارة التموين بالتعاون مع المحافظات، لضمان توافر السلع الأساسية في مختلف أنحاء الجمهورية بأسعار مناسبة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

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