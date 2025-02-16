الأحد 16 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التموين تطرح اللحوم بمعارض أهلا رمضان بتخفيضات تصل لـ 10 حنيهات

اللحوم بمعارض اهلا
اللحوم بمعارض اهلا رمضان

طرحت وزارة التموين والتجارة والداخلية كميات كبيرة من اللحوم الطازجة  بمعرض أهلًا رمضان 2025  الرئيسي بمدينة نصر.

و شهدت اسعار اللحوم انخفاضًا ملحوظًا،حيث تراجع سعر الكيلو بنحو 10 جنيهات، ليصبح  بسعر 275 جنيهًا، بدلا من 285.

 

وذلك في إطار الجهود الحكومية لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال الشهر الكريم.

 

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  اليوم،ط الاحد  فعاليات المعرض بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور مهندس علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

 

ويقام المعرض في قاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر، ويهدف إلى توفير السلع الغذائية الأساسية والرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الأمن الغذائي.

 

وتوفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية تشمل الزيت، والسكر، والمكرونة، والسمن، والألبان، والجبن، بالإضافة إلى الخضراوات والفاكهة، واللحوم الطازجة، والدواجن المجمدة، وياميش رمضان، إلى جانب السلع غير الغذائية مثل المنظفات.

 

وخلال جولته التفقدية بالمعرض، أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المبادرات الحكومية في توفير السلع بأسعار مناسبة، مشيدًا بدور القطاع الخاص والشركات العارضة في تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية. كما شدد على استمرار الرقابة لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

 

ويأتي معرض "أهلًا رمضان" ضمن سلسلة من المعارض التي تنظمها وزارة التموين بالتعاون مع المحافظات، لضمان توافر السلع الأساسية في مختلف أنحاء الجمهورية بأسعار مناسبة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار اللحوم اسعار اللحوم بمعارض أهلا رمضان الخضراوات والفاكهة شريف فاروق وزير التموين

مواد متعلقة

قرار جديد من التموين بشأن الخبز البلدي في رمضان

وزير التموين يترأس اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصوامع

ads

الأكثر قراءة

أول قرار من بيسيرو بعد تعادل الزمالك أمام بتروجت

مفاجآت جديدة عن ضحية سفاح الإسكندرية الثالثة (فيديو)

التشخيص المبدئي لإصابة زيزو في مباراة بتروجت

هدف ملغى وركلة جزاء ضائعة، الأهلي يتقدم على الإسماعيلي 1-0 في الشوط الأول

تعرف على اسم برنامج رامز جلال في رمضان 2025

الطماطم تواصل الانخفاض، سعر الخضار اليوم الأحد في سوق العبور

تفسير حلم مائدة الطعام في المنام وعلاقته بفرصة مالية قادمة

ما حكم كشف طبيب النساء على المرأة بنهار رمضان؟ شوقي علام يجيب (فيديو)

منوعات

المزيد

رغم تشجيعه مانشستر يونايتد، زعيم كوريا الشمالية يحظر بث الدوري الإنجليزي

صيني يتسلق أشهر قمم الجبال باستخدام يديه فقط، ما القصة ؟

على راسي أشوف ابتسامتك وانتصارك، مسئول مصري يقبل رأس شاب فلسطيني أهداه حلوى (فيديو)

اكتشاف مذهل لإشعاع غامض تحت المحيط الهادئ

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الأحد 16-2-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على أسعار الالومنيوم اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

تفاصيل مشاجرة تسببت في حبس المخرج محمد سامي شهرين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحنطور في المنام وعلاقته بقدوم الخير وتحسن الأحوال

ما حكم كشف طبيب النساء على المرأة بنهار رمضان؟ شوقي علام يجيب (فيديو)

من خواطر الشعراوي، مظاهر أدب النبي سليمان مع رعيته (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية