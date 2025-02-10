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أخبار مصر

تفاصيل افتتاح معارض أهلًا رمضان لتوفير السلع بأسعار مناسبة بالأقصر

معارض اهلا رمضان
معارض اهلا رمضان
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تقوم مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر بتكثيف الجهود والاستعداد الكامل لتجهيز معارض "أهلًا رمضان"،  و ذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والرمضانية بأسعار مخفضة، بما يضمن استقرار الأسواق ويخفف الأعباء عن كاهل الأسر.

 

وأكدت مديرية تموين الأقصر افتتاح معارض "أهلا رمضان" بكافة مدن ومراكز المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.

 

كما تضم تلك المعارض كافة إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات والجودة، بالإضافة إلى التوسع في إقامة معارض وأسواق اليوم الواحد في مختلف مراكز المحافظة لضمان وصول الخدمات لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

 

وأكد دكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر على تضافر الجهود والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان توفير السلع الأساسية والرمضانية بأسعار تنافسية تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين وسيتم وضع قائمة أسعار واضحة ومحددة وثابتة بكافة المعارض.

 

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وزارة التموين افتتاح معارض أهلا رمضان استقرار الأسواق

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