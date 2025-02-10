تفاصيل افتتاح معارض أهلًا رمضان لتوفير السلع بأسعار مناسبة بالأقصر

تقوم مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر بتكثيف الجهود والاستعداد الكامل لتجهيز معارض "أهلًا رمضان"، و ذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والرمضانية بأسعار مخفضة، بما يضمن استقرار الأسواق ويخفف الأعباء عن كاهل الأسر.

وأكدت مديرية تموين الأقصر افتتاح معارض "أهلا رمضان" بكافة مدن ومراكز المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.

كما تضم تلك المعارض كافة إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات والجودة، بالإضافة إلى التوسع في إقامة معارض وأسواق اليوم الواحد في مختلف مراكز المحافظة لضمان وصول الخدمات لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

وأكد دكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر على تضافر الجهود والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان توفير السلع الأساسية والرمضانية بأسعار تنافسية تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين وسيتم وضع قائمة أسعار واضحة ومحددة وثابتة بكافة المعارض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.