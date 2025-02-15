محافظ الجيزة يفتتح التشغيل التجريبي لـ 3 معارض "أهلا رمضان" بالمدن الجديدة

أفتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم السبت التشغيل التجريبي لعدد ٣ معارض أهلا رمضان تم إقامتهم بالمدن الجديدة التابعة للمحافظة وهي " مدينة السادس من أكتوبر – أكتوبر الجديدة ـ حدائق أكتوبر " وذلك بعد إنتهاء جاهزية هذه المعارض للتشغيل لتعظيم الاستفادة منها للمواطنين.



المعارض التي تم افتتاحها اليوم

وأشار محافظ الجيزة أن المعارض التي افتتاحها اليوم يقع الاول بالحي الثاني عشر بمدينة السادس من أكتوبر والمعرض الثاني بحي الصفوة بزهرة اكتوبر الجديدة والثالث بطريق زويل بجوار جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر وتتوافر بهم كافه السلع الأساسية والخضروات والفواكه الطازجة واللحوم والدواجن والأسماك والمواد الغذائية الأخرى بأسعار مناسبة.



وأوضح محافظ الجيزة أن الأفتتاح التجريبي يأتي قبل أيام من تشريف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالافتتاح الرسمي لحوالي ٣٠ معرض أهلا رمضان هذا العام علي مستوي محافظة الجيزة والتي ستساهم في توفير السلع الأساسية واحتياجات المواطنين بكافة قطاعات المحافظة انطلاقًا من الدور الهام الذي تقوم به الدولة المصرية لدعم المواطنين ومحاربة الغلاء.



وقام محافظ الجيزة عقب الافتتاح التجريبي بتفقد باكيات العارضين بالمعارض مشددًا علي العارضين والشركات بضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وبجودة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين.



كما شدد المحافظ علي استمرارية توفير جميع السلع الأستراتيجية والمواد الغذائية بأسعار مناسبة تلبي احتياجات المواطنين نظرًا لقرب حلول شهر رمضان المبارك.



كما كلف المحافظ مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة علي الأسواق خلال الفترة المقبلة لتحقيق الانضباط بالاسواق والألتزام بتوافر السلع الأساسية باسعار مناسبة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين والتأكد من جودة المنتجات المطروحة خلال شهر رمضان المبارك بأسعار مناسبة.



جاء الافتتاح بحضور محمد مرعي السكرتير العام المساعد بمحافظة الجيزة والمهندس محمد مصطفي رئيس جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر والمهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة والمهندس محمد عبدالله رئيس جهاز مدينة حدائق اكتوبر والدكتور محمد فوزي رئيس مجلس الامناء والدكتور محمد خميس رئيس جمعية المستثمرين والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وطارق الجيوشي رئيس مجلس الامناء لمدينة اكتوبر الجديدة وصابر سرور أمين صندوق جمعية مستثمري ٦ اكتوبر والمهندس عمرو دياب رئيس مجلس امناء حدائق أكتوبر.

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