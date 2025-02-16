الأحد 16 فبراير 2025
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أخبار مصر

قرار جديد من التموين بشأن الخبز البلدي في رمضان

الخبر البلدي المدعم
الخبر البلدي المدعم
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أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا رقم (3) لسنة 2025، بشأن تأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية المدعمة خلال شهر رمضان المبارك، والخاصة بمستحقات شهر مارس 2025.

يأتي  القرار في إطار حرص وزارة التموين على دعم أصحاب المخابز البلدية والتيسير عليهم خلال شهر رمضان الكريم، لضمان استمرارهم في تقديم خدماتهم للمواطنين دون أي أعباء مالية إضافية قد تعوق عملهم.

 

وذكر التوجيه الوزاري أن هذا الإجراء يهدف إلى تحفيز المخابز على زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد على الخبز المدعم خلال شهر رمضان، حيث يزداد استهلاك الأسر المصرية للخبز في هذه الفترة.

 

وألزم التوجيه الجهات المعنية بسرعة تنفيذ القرار والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ صدوره، بما يضمن تفعيل التسهيلات المالية للمخابز البلدية على الفور.

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الدكتور شريف فاروق وزير التموين المخابز البلدية المخابز البلدية المدعمة تحصيل الأقساط

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