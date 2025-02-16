قرار جديد من التموين بشأن الخبز البلدي في رمضان

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا رقم (3) لسنة 2025، بشأن تأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية المدعمة خلال شهر رمضان المبارك، والخاصة بمستحقات شهر مارس 2025.

يأتي القرار في إطار حرص وزارة التموين على دعم أصحاب المخابز البلدية والتيسير عليهم خلال شهر رمضان الكريم، لضمان استمرارهم في تقديم خدماتهم للمواطنين دون أي أعباء مالية إضافية قد تعوق عملهم.

وذكر التوجيه الوزاري أن هذا الإجراء يهدف إلى تحفيز المخابز على زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد على الخبز المدعم خلال شهر رمضان، حيث يزداد استهلاك الأسر المصرية للخبز في هذه الفترة.

وألزم التوجيه الجهات المعنية بسرعة تنفيذ القرار والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ صدوره، بما يضمن تفعيل التسهيلات المالية للمخابز البلدية على الفور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.