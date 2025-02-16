رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وذلك لبحث سبل دعم القطاع العقاري وتعزيز تنافسية السوق المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تذليل العقبات التي تواجه المطورين العقاريين، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الصادرات العقارية وجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال. كما استمع إلى مقترحات أعضاء اللجنة بشأن آليات تطوير التشريعات المنظمة للقطاع، وتحفيز الاستثمار العقاري، ودعم المشروعات القومية الكبرى.

وشدد مدبولي على أن الدولة مستمرة في تقديم التسهيلات اللازمة لدعم القطاع العقاري، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على التوسع في المشروعات العمرانية الحديثة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وفي ختام اللقاء، وجه رئيس الوزراء بضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المعنية واللجنة الاستشارية لضمان تنفيذ السياسات التي تدعم تصدير العقار وتعزز من قدرة المطورين المصريين على المنافسة عالميًا.

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