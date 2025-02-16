الدوري الإيطالي، روما يتقدم علي بارما بهدف في الشوط الأول

يتقدم روما علي نظيره فريق بارما، بهدف نظيف في في الشوط الاول من المباراة التي تقام بينهما اليوم الاحد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي، لموسم 2024-2025.

وسجل ماتياس سولي هدف التقدم لفريق روما في الدقيقة 33 من زمن الشوط الاول.

وتلقي ليوني لاعب بارما البطاقة الحمراء في الدقيقة 31.

ترتيب فريق روما وبارما في الدوري الإيطالي

ويحتل روما المركز التاسع في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 34 نقطة، بينما يأتي بارما في المركز الثامن عشر برصيد 20 نقطة.

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