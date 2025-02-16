الأحد 16 فبراير 2025
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رياضة

شاهد، هدف مروان عطية الأول مع الأهلي منذ انضمامه للفريق

مروان عطية
مروان عطية

الدوري المصري، يتقدم الأهلي، بهدف أمام الإسماعيلي، في المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز مروان عطية لاعب الأهلي، هدف فريقه الأول في شباك الإسماعيلي، بالدقيقة الثامنة من المباراة.

وجاء الهدف من ركلة جزاء احتسبها أمين عمر حكم المباراة، بعد العودة لتقنية الفيديو نتيجة تدخل قوي على جراديشار، ليتصدى لها مروان عطية ويسددها بنجاح معلنا تقدم الأهلي.

الهدف الأول لـ مروان عطية مع الأهلي 

ويعد هذا الهدف هو الأول لمروان عطية مع النادي الأهلي منذ انضمامه للقلعة الحمراء في يناير 2023، حيث شارك رفقة الفريق في 103 مباراة في جميع المسابقات حيث سجل هدف وحيد وصنع ثلاث أخرين.

تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في الدوري 

وجاء تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي كالتالي: 

 

ترتيب الأهلي والإسماعيلي في الدوري

ويأتي النادي الأهلي، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 29 نقطة، وفي المقابل يحتل النادي الإسماعيلي المركز الـ 14، برصيد 12 نقطة.

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