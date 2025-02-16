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رياضة

الزمالك يفشل في فك شفرة دفاعات بتروجيت بعد 60 دقيقة

الزمالك
الزمالك

استمر التعادل السلبي بين نادي الزمالك ونظيره بتروجيت، بعد مرور 60  دقيقة من المباراة التي تقام بينهم الان علي ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ 14 ببطولة الدوري الممتاز.

وفشل الزمالك في استغلال سيطرته على مجريات الأمور، ولم تسنح له فرص خطيرة أمام مرمى الفريق البترولي ليستمر التعادل السلبي بين الفريقين.

 

تشكيل الزمالك لمواجهة بتروجت

وعلى الجانب الآخر، جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد السيد – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: محمد عاطف – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وصلاح الدين مصدق وأحمد حسام ومحمد حمدي وأحمد محمود وسيف جعفر وأحمد الجفالي وناصر منسي وحسام أشرف.

تشكيل بتروجت لمواجهة الزمالك

وجاء تشكيل بتروجت كالتالي:

حارس المرمى: عمر صلاح

الدفاع: محمود شديد – هادي رياض – أحمد بحبح – توفيق محمد

الوسط: محمد علي – حامد حمدان – جابرييل شاكويدي

الهجوم: إسماعيل بامبا – رشاد المتولي – بدر موسى

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الزمالك بتروجت الدوري الممتاز زيزو عبد الله السعيد

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