الأحد 16 فبراير 2025
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سياسة

خبيرة اقتصادية: سيناريوهات مرعبة تهدد مستقبل السودان

الدكتورة سالى فريد،فيتو
الدكتورة سالى فريد،فيتو

حذرت الدكتورة سالي محمد فريد محمود، أستاذ الاقتصاد ورئيس قسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، من أن التطورات المتلاحقة على الساحة السودانية، خاصة اشتعال القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم، تزيد من معاناة الشعب السوداني وتفتح الباب أمام سيناريوهات خطيرة قد تطول أمدها لسنوات.

وأكدت الدكتورة سالي لـ فيتو أن الصراع الدائر في السودان قد يؤدي إلى عدد من السيناريوهات المتوقعة، أبرزها:

السيناريو الأول.. حرب أهلية طويلة الأمد

أوضحت سالي أن السيناريو الأول يتمثل في استمرار الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع دون أن يتمكن أي طرف من تحقيق انتصار حاسم وأشارت إلى أن كلا الطرفين يتمتعان بدعم خارجي مستمر؛ حيث تدعم الإمارات وبعض دول الجوار قوات الدعم السريع، بينما تحظى القوات المسلحة السودانية بدعم مصر ودول إقليمية أخرى وأضافت أن غياب وساطات دولية فعالة، مثل منبر جدة الذي أصبح غير فعال، يزيد من احتمالية إطالة أمد الصراع.

وأكدت سالي أن استمرار الصراع سيؤدي إلى إضعاف الزخم الثوري، حيث سينصرف اهتمام الناس من المطالبة بالديمقراطية والتحول المدني إلى التركيز على تلبية الاحتياجات الأساسية والبقاء على قيد الحياة في ظل بيئة مليئة بالعنف والدمار، كما أشارت إلى أن لجان المقاومة، التي لعبت دورًا حيويًا في الثورة الشعبية، قد تواجه صعوبات في الحفاظ على وحدتها، وقد تتعرض للتقسيم المناطقي أو العرقي.

وأضافت أن الأحزاب السياسية السودانية، بما في ذلك تحالف "تقدم"، ستواجه تحديات هائلة في ظل انعدام الاستقرار والأمن، وستجد هذه الأحزاب نفسها معزولة عن جماهيرها، مما سيضعف قدرتها على صياغة رؤية سياسية موحدة أو تنفيذ خطط فعالة، وتوقعت أن يستمر هذا السيناريو من 6 أشهر إلى سنتين.

السيناريو الثاني.. ظهور نظام سلطوي جديد

وأشارت سالي إلى أن السيناريو الثاني يتمثل في عودة الحكم السلطوي المركزي في حال تمكنت القوات المسلحة السودانية من تحقيق انتصار على قوات الدعم السريع، وأوضحت أن عبد الفتاح البرهان يمتلك الهيكل التنظيمي والدعم الإقليمي اللازم لفرض سيطرة مركزية على البلاد، مدعومًا بالحركة الإسلامية.

وحذرت من أن عودة نظام سلطوي ستكون ضربة قاسية للثورة، حيث سيتم الاعتماد على القمع لاستهداف لجان المقاومة وإجهاض أي محاولات للاحتجاج، كما ستواجه الأحزاب السياسية تضييقًا كبيرًا، وقد يتم حظرها أو اعتقال قادتها، وتوقعت أن يتحقق هذا السيناريو خلال 1 إلى 3 سنوات.

السيناريو الثالث.. وقف إطلاق النار وتسوية تفاوضية

وأكدت سالي أن السيناريو الثالث، وهو الأقل احتمالًا، يتمثل في وقف إطلاق النار وتسوية تفاوضية في حال وصول الطرفين إلى مرحلة إنهاك أو تعرضهما لضغوط دولية مكثفة، وأشارت إلى أن المبادرات التي تقودها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي قد تفتح الباب أمام مفاوضات، لكنها حذرت من أن أي تسوية قد تحمل تنازلات سياسية ترضي الطرفين العسكريين أكثر مما ترضي تطلعات الشعب.

واختتمت الدكتورة سالي حديثها بالتأكيد على أن استمرار الصراع في السودان لن يؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة للشعب السوداني، داعية المجتمع الدولي إلى بذل جهود أكبر لإنهاء الأزمة وإنقاذ البلاد من الانهيار التام.

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الازمة السودانية الجيش السوداني قوات الدعم السريع الخرطوم البرهان

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