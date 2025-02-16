الأحد 16 فبراير 2025
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حوادث

تحرير 48 ألفًا و137 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

تحرير 48 ألفا و137
تحرير 48 ألفا و137 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

شن ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

 

تحرير 48 ألفا و137 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط 48 ألفا و137مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 34 ألفا و840  مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1799  مخالفة السير بدون تراخيص، و8 مخالفات  موقف عشوائي، مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و12 مخالفات لشروط التراخيص و57 مخالفة دراجة نارية.

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

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