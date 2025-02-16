وزير جيش الاحتلال: الإدارة الأمريكية تواصل تزويد إسرائيل بكل ما يلزم

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد: إن إمدادات الذخيرة التي وصلت إلى إسرائيل تشكل أمرا مهما لسلاح الجو.

مساعدات عسكرية أمريكية إلى إسرائيل

وأضاف كاتس: إن نظيره الأمريكي أكد أن الإدارة الأمريكية ستواصل تزويد إسرائيل بكل ما يلزم لضمان أمننا.

وفي وقت سباق اليوم قالت القناة 12 الإسرائيلية: إن شحنة القنابل الثقيلة التي أخر الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن تسليمها وصلت الليلة الماضية إلى إسرائيل.

وقالت وزارة الأمن الإسرائيلية: "تسلمنا شحنة القنابل التي أخرت إدارة بايدن تسليمها إلى إسرائيل".

تسليم قنابل ضخمة لإسرائيل تعرف باسم أم القنابل

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، أعلن عزم بلاده تسليم قنابل ضخمة لإسرائيل تعرف باسم "أم القنابل".

أقوى قنبلة غير نووية يتم تصميمها

وكان ويتكوف يتحدث عن قنبلة "جي بي يو-43/بي" التي تعرف بكونها أقوى قنبلة غير نووية يتم تصميمها وملقبة بـ"أم القنابل".

وبحسب الصحيفة الألمانية، "أعلن ويتكوف أنه سيسلم أحد أقوى أنظمة الأسلحة غير النووية إلى إسرائيل، وقال: إن البنتاجون سيرسل قنابل ضخمة يبلغ وزنها 11 طنا، والتي يمكنها أيضًا تدمير المخابئ العميقة".

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