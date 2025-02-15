السبت 15 فبراير 2025
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خارج الحدود

ترامب يوجه رسالة إلى إسرائيل بشأن مرحلة ما بعد تسليم جميع الأسرى

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن على دولة الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ قرار الآن بشأن ما ستفعله مع انقضاء مهلة الإفراج عن جميع الأسرى في غزة.

وأضاف ترامب: "ما فعلته حماس اليوم يختلف عن بيانها الأسبوع الماضي بأنها لن تطلق سراح أي رهينة.. وأمريكا ستدعم القرار الذي تتخذه إسرائيل بشأن غزة".

 

جيش الاحتلال يعلن تسلم الأسرى الثلاثة بعد إطلاق سراحهم

وصباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تسلم  ثلاثة أسرى بعد إطلاق سراحهم من قبل حركتي حماس والجهاد، وذلك مقابل 369 أسيرًا فلسطينيًّا ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل.

وفي مشهد لافت، سلّمت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، ثلاثة أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وسط إجراءات أمنية ورسائل رمزية قوية.

 

إجراءات أمنية ورسائل رمزية قوية

وظهر الأسرى على منصة التسليم بصحة جيدة، حيث طالبوا الحكومة الإسرائيلية بعدم عرقلة صفقة التبادل والمضي قدمًا في إتمامها.

وفي سياق استعراض للقوة، ظهر مقاتلو القسام مرتدين زيًا يحاكي الزي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ويحملون أسلحة تم اغتنامها خلال هجوم 7 أكتوبر.

ووصلت مركبات القسام التي تقل الأسرى إلى موقع التسليم، قبل أن يتم التوقيع رسميًا من قبل الصليب الأحمر على استلامهم، مما يمهد لاستكمال إجراءات التبادل بين الطرفين.

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الرئيس الأمريكى ترامب غزة حماس إسرائيل جيش الاحتلال

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