وزير الدولة للإنتاج الحربي يتوجه للإمارات للمشاركة في معرض الدفاع الدولي "IDEX 2025"

يتوجه المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور فعاليات معرض الدفاع الدولي "IDEX 2025" والمقرر إقامته خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير الجاري بمركز أبو ظبي الوطني للمعارض تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة أبو ظبي والقائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن المشاركة بالمعرض تمثل فرصة لتبادل الخبرات والإطلاع على أحدث تكنولوجيات التصنيع حيث يعد "IDEX" منصة عالمية تجمع مجموعة كبيرة من القادة وصناع القرار وكبار المسؤولين الخبراء في قطاع الصناعات الدفاعية من مختلف دول العالم لمناقشة سبل تطوير تقنيات تساعد على مواجهة التحديات المتغيرة التي يشهدها العالم وتطوير استراتيجيات أمنية ودفاعية تسهم في تحقيق وإرساء السلام العالمي.

وأوضح الوزير "محمد صلاح" أن مشاركته بالمعرض تأتي في ضوء دعوة وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي وكذا في إطار علاقات التعاون المثمر بين الجانبين المصري والإماراتي في مختلف المجالات وعلاقات التعاون المتميزة بين وزارة الإنتاج الحربى ووزارة الدفاع الإماراتية فى مجال التصنيع العسكري، لافتًا إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تشارك فى الجناح المصرى بالمعرض من خلال عرض نماذج لمنتجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الدفاعية المتطورة التى تقوم بتصنيعها شركات الإنتاج الحربي وفقًا لأحدث التكنولوجيات العاالمية، لافتًا إلى أن هذه المشاركة هي الخامسة على التوالى للوزارة بمعرض الدفاع الدولي "IDEX" حيث شاركت في نسخ أعوام (2017، 2019، 2021، 2023).

من جانبه صرح محمد صقر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة أنه من المخطط أن يلتقى وزير الدولة للإنتاج الحربي عددًا من الشخصيات الهامة ورؤساء الشركات المشاركة فى معرض "IDEX 2025" بالإضافة إلى زيارة الأجنحة الخاصة ببعض الدول المشاركة في المعرض، مشيرًا إلى أن وزير الدولة للإنتاج الحربي سيوجه الدعوة للشركات التي سيتم زيارة أجنحتها للمشاركة بمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2025" المزمع إقامته بمصر في شهر ديسمبر من العام الجاري.

جدير بالذكر أن معرض الدفاع الدولي "IDEX" يتم تنظيمه بدولة الإمارات العربية المتحدة كل عامين لعرض أحدث التكنولوجيات في مختلف القطاعات الصناعية الدفاعية (البرية - البحرية - الجوية)، وهذه الدورة من المعرض هي الدورة السابعة عشر والتي سيتم خلالها الكشف عن مجموعة واسعة من أبرز التقنيات الحديثة والمعدات التي طورتها القطاعات الدفاعية في جميع أنحاء العالم، وتقوم على عملية تنظيم المعرض شركة أبو ظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية ومجلس التوازن، ومن المتوقع مشاركة عدد (1353) عارض من (65) دولة وحضور أكثر من (132) ألف زائر، وتقام هذه النسخة من المعرض على مساحة (162) ألف متر مربع، وتضم عدد (41) جناحًا، وهو ما يجعل هذه النسخة الأكبر منذ انطلاق المعرض.

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