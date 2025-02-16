المكتب الإعلامي بغزة: الاحتلال يتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار بمنع دخول الكرافانات

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة في بيان صادر اليوم الأحد، أن إعلان الاحتلال رفض إدخال البيوت المتنقلة والمعدات الثقيلة تنصل واضح من تعهداته والتزاماته التي وقع عليها ضمن إتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني الملحق، وهو بمثابة إعلان صريح بإفشاله الاتفاق الذي أكدت الحركة أنها ستلتزم بتعهداتها فيه ما التزم الاحتلال.

وطالب مكتب الإعلام بغزة الوسطاء والمجتمع الدولي بالوقوف عند مسئولياتهم والاستجابة الفورية للأولويات التي يحتاجها قطاع غزة، ووضع حد لهذه المعاناة المستمرة، عبر الضغط على الاحتلال وإلزامه بالكف عن تنصله من تعهداته والتلذذ بمعاناة ٢.٤ مليون إنسان داخل قطاع غزة.

نتنياهو يمنع دخول الكرافانات إلى غزة

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يوافق على إدخال منازل متنقلة (كرافانات) وآليات هندسية إلى قطاع غزة، وذلك في ختام المناقشات الأمنية التي جرت أمس السبت، فيما تجري إسرائيل مناقشات مع الوسطاء لتعديل مسار الاتفاق.

جاء ذلك على الرغم من أن الاتفاق الموقع بين إسرائيل وحماس بشأن الإفراج عن المحتجزين ووقف إطلاق النار يتضمن إدخال الكرافانات إلى القطاع.

وينص الاتفاق بشكل صريح على السماح بإدخال إمدادات ومعدات لبناء مساكن، بما في ذلك على الأقل 60 ألف وحدة سكنية مؤقتة (كرافانات).

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