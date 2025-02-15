حسام زكي يشيد بجهود مصر والهلال الأحمر في إدخال المساعدات لـ قطاع غزة

أشاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي بجهود مصر والهلال الأحمر المصري في تنسيق وإدخال المساعدات المصرية والعربية والدولية إلى قطاع غزة.

وكتب السفير حسام زكي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم السبت: "زيارة هامة اليوم إلى معبر رفح بصحبة وفد رفيع المستوى من الزملاء بالأمانة العامة للجامعة وبحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء".

وأضاف أنه تم "استعراض جهود مصر والهلال الأحمر المصري في تنسيق وإدخال المساعدات المصرية والعربية والدولية إلى أهلنا في قطاع غزة واستقبال حالات المرضى والمصابين الذين يحتاجون إلى رعاية سريعة أو طويلة أو متطورة".

وتابع السفير حسام زكي: "كل الشكر للمتطوعين والمسؤولين وكافة الجهات المصرية التي تعمل بلا كلل أو تعب في خدمة قضية نبيلة نعلم جميعا مدى صعوبتها وتعقيداتها".

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