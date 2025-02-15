السبت 15 فبراير 2025
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خارج الحدود

أول رد من حماس علي تهديدات ترامب بشأن غزة: لدينا ما نفعله

حماس،فيتو
حماس،فيتو

أكدت حركة حماس أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي حول غزة تتناقض مع الاتفاق الذي أُبرم بوساطة أمريكية ودولية، وقالت إن "لديها ما تفعله"، وذلك بعد أن دعا دونالد ترامب إسرائيل إلى اتخاذ قرار بشأن غزة بحلول ظهر السبت، وسط مخاوف من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار.

وحذرت الحركة من أن "لديها ما تفعله" للتعامل مع إسرائيل في حال تراجعها عن التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، داعية الولايات المتحدة إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق إذا كانت حريصة على حياة الأسرى.

وأعربت حماس عن أملها في انطلاق محادثات المرحلة الثانية من الاتفاق خلال الأيام المقبلة، في إطار الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة واستكمال تنفيذ بنود الصفقة.

وقبل وقت سابق من اليوم قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن على دولة الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ قرار الآن بشأن ما ستفعله مع انقضاء مهلة الإفراج عن جميع الأسرى في غزة.

وأضاف ترامب: "ما فعلته حماس اليوم يختلف عن بيانها الأسبوع الماضي بأنها لن تطلق سراح أي رهينة.. وأمريكا ستدعم القرار الذي تتخذه إسرائيل بشأن غزة".

 

جيش الاحتلال يعلن تسلم الأسرى الثلاثة بعد إطلاق سراحهم

وصباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تسلم  ثلاثة أسرى بعد إطلاق سراحهم من قبل حركتي حماس والجهاد، وذلك مقابل 369 أسيرًا فلسطينيًّا ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل.

وفي مشهد لافت، سلّمت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، ثلاثة أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وسط إجراءات أمنية ورسائل رمزية قوية.

إجراءات أمنية ورسائل رمزية قوية

وظهر الأسرى على منصة التسليم بصحة جيدة، حيث طالبوا الحكومة الإسرائيلية بعدم عرقلة صفقة التبادل والمضي قدمًا في إتمامها.

وفي سياق استعراض للقوة، ظهر مقاتلو القسام مرتدين زيًا يحاكي الزي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ويحملون أسلحة تم اغتنامها خلال هجوم 7 أكتوبر.

ووصلت مركبات القسام التي تقل الأسرى إلى موقع التسليم، قبل أن يتم التوقيع رسميًا من قبل الصليب الأحمر على استلامهم، مما يمهد لاستكمال إجراءات التبادل بين الطرفين.

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إسرائيل الولايات المتحدة جيش الاحتلال حركتي حماس والجهاد حركة حماس خان يونس دونالد ترامب

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