الأحد 16 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أبرزهم المنشاوي وعبد الباسط، خريطة التلاوات اليوم الأحد بإذاعة القرآن الكريم

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم.فيتو

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأحد الموافق 17 شعبان، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

شعائر صلاة الفجر تلاوة للشيخ محمد أحمد بسيونى 
وابتهالات للشيخ معوض مصطفى الفشنى، وتقديم الإعلامي محمد مصطفى يحيي 
 


40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة المطففين 10ق
 

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورة المائدة 30ق
 

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ / مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة هود 30 ق
 

38: 8 (ص)تلاوة للشيخ / محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة الأنبياء  15 ق
 

27: 9 (ص)تلاوة للشيخ / عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورتى الحجرات / ق15 ق
 

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورة الشعراء  15 ق
 

17: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورتى الحديد/ المجادلة    15ق
 

34: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / محمود عبد الحكم وما تيسر من سورة القلم  28ق
 

14: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / راغب مصطفى غلوش  وما تيسر من سورة الإسراء 30ق
 

13:24 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / على محمود وما تيسر من سورة الأنفال    30 ق
 

14:04 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة آل عمران    15 ق
 

أما الختمة المجودة


تقدمة التلاوة الشيخ محمود شلتوت  5ق الساعة 15:25
مصحف مجود للشيخ/ عبدالفتاح الشعشاعى من سورة البقرة  29ق
 

17:49( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ / عبد الباسط عبد الصمد  وما تيسر من سورة المؤمنون    30ق
 

19:07( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمود على البنا  وما تيسر من سورتى التحريم والحاقة     30ق
 

20:40( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / عبدالفتاح الشعشاعى  وما تيسر من سورة الفتح 15ق
 

21:30( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورتى الزخرف والدخان 30ق
 

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سور النجم والقمر والتين      39ق
 

15: 24 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / شعبان الصياد وما تيسر سورة يوسف   44ق
 

01:33(بعد منتصف الليل) للشيخ /عبد العظيم زاهر  وما تيسر من من سورتى نوح/ الجن    15ق
 

02:22(بعد منتصف الليل) للشيخ / أحمد سليمان السعدنى  وما تيسر من سورتى المجادلة/ الحشر  15ق
 

02:48(بعد منتصف الليل) للشيخ / كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة الرحمن ( كاملة )  30ق
 

03:50(بعد منتصف الليل) للشيخ / منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورة البقرة 30ق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خريطة التلاوات إذاعة القرآن الكريم عمالقة التلاوة عبدالباسط عبدالصمد محمود على البنا عبدالفتاح الشعشاعي محمد صديق المنشاوي أبوالعينين شعيشع

مواد متعلقة

لأول مرة، عائلة الشيخ محمد رفعت تهدي ماسبيرو تلاوات سجلت عام ١٩٣٤

خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الإثنين

أبرزهم عبد الباسط والفشني، خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الأحد

خريطة بث تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الإثنين
ads

الأكثر قراءة

منشورات مضللة، حقيقة وفاة ملك المغرب محمد السادس

مستشهدا برد مبارك على نتنياهو.. عصام كامل يكشف مصير المنطقة بعد تهديدات ترامب (فيديو)

وسائل إعلام ألمانية: الاتحاد الأوروبي خسر الحرب في أوكرانيا

ترامب يبدأ الحرب على القضاة

مواعيد الدراسة في رمضان 2025

تعليق ناري من عمرو أديب على تألق مرموش مع مانشستر سيتي

مباراة مع فريق عالمي في الافتتاح، سعد شلبي يكشف مفاجآت منتظرة بشأن استاد الأهلي

الزمالك يسعى لحل أزمة جروس وميشالاك يرفض التنازل

منوعات

المزيد

منشورات مضللة، حقيقة وفاة ملك المغرب محمد السادس

دراسة: النساء أكثر كرمًا من الرجال

اعتقال مواطن أمريكي بتهمة تهريب المخدرات في روسيا

بعد شائعة انفصالهما، باراك أوباما يغازل زوجته بتغريدة بمناسبة عيد الحب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في عمان

قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب خلال أسبوعين

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في مصر (آخر تحديث)

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت 15 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

آخرهم بيسيرو.. 7 مدربين برتغال في تاريخ الزمالك (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 16 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 16 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 16 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية