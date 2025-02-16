أبرزهم المنشاوي وعبد الباسط، خريطة التلاوات اليوم الأحد بإذاعة القرآن الكريم

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأحد الموافق 17 شعبان، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

شعائر صلاة الفجر تلاوة للشيخ محمد أحمد بسيونى

وابتهالات للشيخ معوض مصطفى الفشنى، وتقديم الإعلامي محمد مصطفى يحيي





40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة المطففين 10ق



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورة المائدة 30ق



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ / مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة هود 30 ق



38: 8 (ص)تلاوة للشيخ / محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة الأنبياء 15 ق



27: 9 (ص)تلاوة للشيخ / عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورتى الحجرات / ق15 ق



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورة الشعراء 15 ق



17: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورتى الحديد/ المجادلة 15ق



34: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / محمود عبد الحكم وما تيسر من سورة القلم 28ق



14: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورة الإسراء 30ق



13:24 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / على محمود وما تيسر من سورة الأنفال 30 ق



14:04 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة آل عمران 15 ق



أما الختمة المجودة



تقدمة التلاوة الشيخ محمود شلتوت 5ق الساعة 15:25

مصحف مجود للشيخ/ عبدالفتاح الشعشاعى من سورة البقرة 29ق



17:49( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ / عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة المؤمنون 30ق



19:07( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمود على البنا وما تيسر من سورتى التحريم والحاقة 30ق



20:40( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة الفتح 15ق



21:30( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورتى الزخرف والدخان 30ق



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سور النجم والقمر والتين 39ق



15: 24 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / شعبان الصياد وما تيسر سورة يوسف 44ق



01:33(بعد منتصف الليل) للشيخ /عبد العظيم زاهر وما تيسر من من سورتى نوح/ الجن 15ق



02:22(بعد منتصف الليل) للشيخ / أحمد سليمان السعدنى وما تيسر من سورتى المجادلة/ الحشر 15ق



02:48(بعد منتصف الليل) للشيخ / كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة الرحمن ( كاملة ) 30ق



03:50(بعد منتصف الليل) للشيخ / منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورة البقرة 30ق

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