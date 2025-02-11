الثلاثاء 11 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم واحتفاء خاص بذكرى الشيخ صلاح شمس الدين

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم، فيتو

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الثلاثاء الموافق 12 شعبان، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:


40: 6 (ص) تلاوة للشيخ  محمود خليل الحصري وما تيسر من سورة النبأ 10ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورتى الإنسان / المرسلات  30ق

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ / عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة الحجر  30 ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ  طه الفشنى وما تيسر من سورة الشعراء  15 ق

17: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  أحمد سليمان السعدنى وما تيسر من سورتى هود/ يوسف   15ق

33: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / منصور الشامى الدمنهورى  وما تيسر من سورة النمل  30ق

14: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  صلاح شمس الدين  وما تيسر من سورتى الحج/ المؤمنون ( بمناسبة ذكراه)   30ق

13:44 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  أبو العينين شعيشع  وما تيسر من سورتى ص/ الزمر 30 ق

14:04 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة  فصلت   15 ق

أما الختمة المجودة
تقدمة التلاوة د/ 5 محمد داوود ق الساعة 15:22
مصحف مجود للشيخ/ كامل يوسف البهتيمى  من سورتى البلد والعلق  29 ق


17:45( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ علي محمود  وماتيسر من سورة مريم  30 ق

19:04( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورتى الأحقاف/ محمد   30ق

20:40( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة هود  15ق

21:31( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  أبوالعينين شعيشع   وما تيسر من سورة البقرة 30ق

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورة الإسراء  44ق

01:33 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد احمد شبيب وما تيسر من سورة غافر    15ق

02:23 (بعد منتصف الليل) للشيخ  صلاح شمس الدين  وماتيسر من سورة الرعد( بمناسبة ذكراه )  15ق

02:47 (قرآن قبل  الفجر ) للشيخ  محمود عبدالحكم وما تيسر من سورة النحل  30 ق

03:50 (قرآن قبل  الفجر) للشيخ  عبدالعزيز على فرج وما تيسر من سورة طه  30 ق
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خريطة التلاوات إذاعة القرآن الكريم عمالقة التلاوة الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة الختمة المجودة مصحف مجود الشيخ صلاح شمس الدين
ads

الأكثر قراءة

والدة الفنانة إنجي مراد تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها بعد وفاتها أثناء الولادة

قبلته وأهدته بوكيه ورد، إحالة الزوجين أصحاب واقعة طابور المدرسة بالشرقية للنيابة الإدارية

مصر عصية على ترامب، خبير يتحدث عن إنجاز كبير في سيناء لم يحدث منذ آلاف السنين

ترامب: أوكرانيا قد تصبح روسية يوما ما

عفت نصار يدافع عن ناصر ماهر بعد واقعة لاعب الإسماعيلي: العقوبة مبالغ فيها وهو ما ضربوش برصاصة

ترامب: سنبرم اتفاقا مع إيران "الخائفة"

ريفيرا الشرق الأوسط، ترامب يعرض تفاصيل مشروع غزة وهدفه في أراضي مصر والأردن

ترحيلات الجيزة تتسلم عصام صاصا تمهيدا للإفراج عنه من قسم شرطة الطالبية

منوعات

المزيد

مسلسل قديم تناول فكرة ترامب عن تهجير الفلسطينيين ومكان نقلهم (فيديو)

قتيل ومصابون في اصطدام طائرتين بمطار سكوتسديل بأمريكا (فيديو)

ارتفاع حصيلة ضحايا حافلة الموت بجواتيمالا وإعلان الحداد (فيديو)

قرد يتسبب في قطع الكهرباء في سيريلانكا وغضب عارم يجتاح البلاد

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس بالبورصات العالمية اليوم الإثنين 10- 02- 2025

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الإثنين 10 فبراير 2025

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

بكام كيلو الأرز في الأسواق اليوم الإثنين 10/2/2025

المزيد

انفوجراف

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة علوم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 11 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 11 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 11 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية