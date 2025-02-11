خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم واحتفاء خاص بذكرى الشيخ صلاح شمس الدين

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الثلاثاء الموافق 12 شعبان، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



40: 6 (ص) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصري وما تيسر من سورة النبأ 10ق



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورتى الإنسان / المرسلات 30ق



00: 8 (ص)تلاوة للشيخ / عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة الحجر 30 ق



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة الشعراء 15 ق



17: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ أحمد سليمان السعدنى وما تيسر من سورتى هود/ يوسف 15ق



33: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورة النمل 30ق



14: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ صلاح شمس الدين وما تيسر من سورتى الحج/ المؤمنون ( بمناسبة ذكراه) 30ق



13:44 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ أبو العينين شعيشع وما تيسر من سورتى ص/ الزمر 30 ق



14:04 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة فصلت 15 ق



أما الختمة المجودة

تقدمة التلاوة د/ 5 محمد داوود ق الساعة 15:22

مصحف مجود للشيخ/ كامل يوسف البهتيمى من سورتى البلد والعلق 29 ق



17:45( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ علي محمود وماتيسر من سورة مريم 30 ق



19:04( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورتى الأحقاف/ محمد 30ق



20:40( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة هود 15ق



21:31( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة البقرة 30ق



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورة الإسراء 44ق



01:33 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد احمد شبيب وما تيسر من سورة غافر 15ق



02:23 (بعد منتصف الليل) للشيخ صلاح شمس الدين وماتيسر من سورة الرعد( بمناسبة ذكراه ) 15ق



02:47 (قرآن قبل الفجر ) للشيخ محمود عبدالحكم وما تيسر من سورة النحل 30 ق



03:50 (قرآن قبل الفجر) للشيخ عبدالعزيز على فرج وما تيسر من سورة طه 30 ق



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