كوكبة من كبار القراء، خريطة التلاوات اليوم الأربعاء بإذاعة القرآن الكريم

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأربعاء الموافق 13 شعبان، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



06:17 (ص) للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة النور 10ق



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الحديد 30ق



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورتى التحريم/ القدر 30ق



38: 8 (ص) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة التوبة 15ق



27: 9 (ص) تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعي وما تيسر من سورة الروم 15ق



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ أبو العينين شعيشع وما تيسر من سورة الشعراء 15ق



17: 11(ص) تلاوة للشيخ محمد ساعى نصر الجرزاوى وما تيسر من سورة النساء 15ق



14: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود محمد رمضان وما تيسر من سورة فاطر 30ق



29: 13 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة الرحمن 30ق



09: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ على محمود وما تيسر من سورة الأنبياء 15ق



الختمة المجودة

تقدمة التلاوة د/محمد رضا الكفراوى 8.31ق الساعة 15:22



مصحف مجود للشيخ محمد صديق المنشاوى من سورتى الشرح / العصر 29ق



17:17 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورتى الحشر/ الممتحنة 15ق



17:46 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وماتيسرمن سورة مريم 30ق



19:05 (قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة الحجر 30ق



19:40 (قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة القصص 10ق



20:40 (قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة سبأ 15ق



21:31( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ على محمود وما تيسر من سورة يوسف 30 ق



10:15 الأمسية الدينية تقديم الاعلامي الاستاذ فوزي عبد المقصود تلاوة للشيخ عبدالناصر حرك وكلمة للدكتور نوح العيسوى وابتهالات القارئ والمبتهل أحمد أبو خطوة



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سور الإنسان/ التكوير/ الانفطار 45ق



24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ عبد العاطى ناصف وما تيسر من سورة الأعراف 44ق



01:33 (بعد منتصف الليل) للشيخ منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورة المعارج 15ق



02:22 (بعد منتصف الليل) للشيخ إبراهيم الشعشاعى وما تيسر من سورتى النحل/ الإسراء 15ق



02:47 (بعد منتصف الليل) للشيخ الشحات محمد أنور وما تيسر من سورة إبراهيم 30ق



03:50 (بعد منتصف الليل) للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة يونس 30ق

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