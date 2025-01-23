الخميس 23 يناير 2025
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أخبار مصر

خلال لقائه مع مدبولي

مستشار النمسا يعرب عن تقديره للدور المصري في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

رئيس الوزراء يلتقي
رئيس الوزراء يلتقي مستشار النمسا
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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  ألكسندر شالينبرج، مستشار جمهورية النمسا، وزير الخارجية، وذلك بحضور السفير محمد نجم، سفير مصر في سويسرا.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الاقتصادي العالمي، دافوس 2025، بسويسرا، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

 

رئيس الوزراء يلتقي مستشار النمسا خلال فعاليات اليوم الثالث لمنتدى دافوس

 وأعرب رئيس مجلس الوزراء، في أثناء اللقاء، عن تقديره لمستشار جمهورية النمسا، لافتًا إلى تطلعه لتوثيق التعاون بين الجانبين.

 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار مصر في جهود متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتقديم الدعم الإنساني وبدء إعادة الإعمار.

وكذلك تناوَل رئيس الوزراء خلال اللقاء التطورات التي تشهدها المنطقة، والموقف المصري الداعم لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

مستشار جمهورية النمسا يعرب عن تقديره للدور المصري في التوصُل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

 فيما أعرب مستشار جمهورية النمسا عن تقديره للدور المصري في التوصُل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مُشيرًا إلى تطلعه لتحقيق الاستقرار في المنطقة، ومتابعة تنفيذ الاتفاق.

وأشار ألكسندر شالينبرج كذلك إلى الاتصال الهاتفي الذي تم مؤخرًا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا تقديره للتعاون بين الجانبين.

وأعرب المستشار النمساوي أيضًا عن تطلعه لاستمرار الشراكة بين جمهوريتي مصر والنمسا.

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