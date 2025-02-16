الأهلي يصطدم بالإسماعيلي في الدوري الممتاز، الأحمر يبحث عن مواصلة الانتصارات، عماد سليمان يستهدف نتيجة إيجابية في الظهور الأول مع الدراويش، صالح سليم الهداف التاريخي

يترقب عشاق ومحبي النادي الأهلي مواجهة مرتقبة أمام نظيره نادي الإسماعيلي في اللقاء المقرر له مساء غدٍ الأحد،علي ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وتعد مباراة الأهلي والإسماعيلي ذات طابع خاص نظرا للشعبية الكبيرة التي يتمتع بيها الفريقين، مما يمنح المباراة الأجواء الحماسية.

وتستعرض فيتو لكم خلال السطورة القادة كل المعلومات عن المواجهة المرتقبة بين النادي الأهلي ونظيره الإسماعيلي غدا في بطولة الدوري المصري الممتاز.

المواجهة الأولي للأسماعيلي في غياب حمد إبراهيم

وتعد مباراة الإسماعيلي أمام الأهلي هي أول مواجهة للدرويش في الدوري الممتاز بدون حمد إبراهيم مدرب الفريق السابق والذي رحل عن الفريق عقب الخسارة في الجولة الماضية امام الجونة، حيث تولي عماد سليمان القيادة الفنية للفريق عقب رحيل حمد إبراهيم لتكون أول اختباراته أمام الأهلي غدا في الدوري.

القيمة التسويقية للنادي الأهلي والإسماعيلي

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 33.03 مليون يورو، ويعد أغلي لاعبي الأحمر في القيمة التسويقية هو أشرف بن شرقي بمبلغ 3.50 مليون يورو، ثمن يأتي خلفه إمام عاشور ووسام أبو علي بنفس القيمة والتي تبلغ 3 مليون يورو.

بينما تبلغ القيمة التسويقية للنادي الإسماعيلي 3.20 مليون يورو، ويعد عماد حمدي الأغلي في صفوف الدراويش بـ 300 ألف يورو، يلية محمد عمار ومروان حمدي بـ 250 ألف يورو، ثم إيريك تراوري بـ 200 ألف يورو.

تاريخ مباريات الأهلي أمام الإسماعيلي

وتواجه الأهلي والإسماعيلي في بطولة الدوري في 125 مباراة من قبل، حيث شهدت المباريات تفوق تاريخي لصالح الأهلي علي مستوي النتائج، حيث فاز الفريق الأحمر في 67 مباراة فيما فاز الإسماعيلي في 22 مباراة فقط وسيطر التعادل بين الفريقين في 36 مباراة.

ونجح لاعبي النادي الأهلي في أحراز 186 هدفًا بينما في المقابل سجل لاعبي الإسماعيلي 97 هدفًا.

هدافو مواجهات الأهلي والإسماعيلي

ويعد صالح سليم هو هداف الأهلي في مباريات الإسماعيلي وأحرز عشرة أهداف منها سبعة أهداف في مباراة واحدة، يليه أحمد مكاوي برصيد تسعة أهداف، وتوتو برصيد سبعة أهداف، ومحمود الخطيب وحسام حسن ومحمد بركات برصيد ستة أهداف لكل منهم، ثم محمد رمضان برصيد خمسة أهداف.

أما هدافو الإسماعيلي في لقاءاته مع الأهلي فكل من عوض عبد الرحمن وعماد سليمان وبشير عبد الصمد برصيد أربعة أهداف لكل منهم.

أكبر فوز في تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي

كان أكبر فوز في تاريخ لقاءات الأهلي والإسماعيلي، حققه الأهلي بنتيجة 8- صفر وكانت في موسم 57-1958.

كما فاز الأهلي على الإسماعيلي بنتيجة 6 صفر مرتين، ومرة واحدة بنتيجة 5-2.

الرباعيات

وحقق الأهلي الفوز برباعية على الإسماعيلي 5 مرات، منها ثلاث مرات بنتيجة 4- صفر، ومرتان بنتيجة4-3، أما الإسماعيلي ففاز بالرباعية ثلاثة مرات بنتيجة 4-3، 4-2، 4-1 وتعادل الفريقان مرة واحدة بنتيجة 4-4.

أبرز اللاعبين الذين لعبوا بقميص الأهلي والإسماعيلي

خالد بيبو أحمد حسن سامى قمصان أكوري مجدي طلبة محمد بركات إسلام الشاطر محمد عبدالله عماد النحاس أحمد فتحي سيد معوض هاني سعيد محمد فضل احمد سمير فرج احمد صلاح حسنى احمد حجازي احمد صديق شريف عبد الفضيل عصام الحضري مصطفى طلعت أحمد أبو مسلم إبراهيم سعيد شادى محمد عبد الله السعيد أمير سعيود مسعد عوض احمد خيرى احمد العش جون انطوى عبد الحميد شبانة مصطفى عفروتو أحمد خيري كريم بامبو عمرو السولية شريف حازم أحمد عادل عبد المنعم مروان محسن محمود متولى محمد حمدى ذكى عمر الساعي

5 لاعبين نجحوا في التسجيل بقميص الأهلي والإسماعيلي للفريقين

ونجح 5 لاعبين التسجيل بقميص الأهلي والإسماعيلي وهم كلا من خالد بيبو ومحمد بركات وعمرو السولية وعبد الله السعيد وشادي محمد.

ترتيب الأهلي والإسماعيلي في الدوري

ويأتي النادي الأهلي، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 29 نقطة،في المقابل يحتل النادي الإسماعيلي المركز ال 14، برصيد 12 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع الإسماعيلي غدا الأحد الموافق 16 من شهر فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري.

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