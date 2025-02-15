السبت 15 فبراير 2025
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رياضة

الخطيب يطمئن على الترتيبات الخاصة باستاد الأهلي الجديد بعد بدء الحفر

الخطيب، فيتو
الخطيب، فيتو

بدأ صباح اليوم السبت، أعمال الحفر باستاد الأهلي في موقعه بفرع النادي بمدينة الشيخ زايد، حيث أكد النادي أن شركة القلعة الحمراء القائمة على تنفيذ المشروع دفعت بعدد كبير من المعدات وأدوات الحفر وسيارات النقل الثقيل.

ويتابع  محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الانطلاقة الأولى لعملية تشييد الاستاد والاطمئنان على سير كافة الأمور وفقًا لما تم الاتفاق عليه والإعلان عنه في احتفالية الأمس بمعبد حتشبسوت بمحافظة الأقصر.

كشف مسئولو القلعة الحمراء خلال الاحتفالية الكبرى التي يقيمها النادي الأهلي بمعبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر عن  مزايا ةستاد القلعة الحمراء الجديد. 

وأعلن الأهلي رسميا عن كافة تفاصيل ستاد الجديد، حيث ستكون سعة الاستاد 42 ألف متفرج، حيث ستبلغ سعة مدرجات التالتة شمال 11 ألف مقعد، كما سيضم الاستاد منطقة ترفيهية ومجموعة من الكافيهات والمطاعم.

كما سيضم الاستاد شاشات عملاقة لمتابعة المباراة بأفضل جودة، كما سيكون بدون تراك.

وضع حجر الأساس لاستاد النادي الأهلي الجديد

واقيم النادي الأهلي مساء امس الجمعة، احتفالية كبرى بمعبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر احتفاءً بالنسخة الأصلية من كأس العالم للأندية التي وصلت مصر صباح الثلاثاء الماضي.

الأهلي يعتمد تصميم ستاد النادي 

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة  محمود الخطيب، اعتمد في جلسته، الأخيرة، التصميم الذي تقدمت به شركة القلعة الحمراء الحاصلة على حق إنشاء وإدارة استاد الأهلي الجديد.

وأكد الخطيب أن الشكر موصول لمجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية السابق، برئاسة أيمن إسماعيل، على جهوده المخلصة خلال فترة توليه المسئولية لإنجاز حلم الاستاد الذي استكمله مجلس إدارة الشركة الحالي، برئاسة المهندس تامر نصر.

كذلك وجَّه الخطيب الشكر إلى شركة القلعة الحمراء لالتزامها بالبرنامج الزمني وتعاونها مع أفضل الشركات العالمية للخروج بتصميم استاد الأهلي بالصورة التي يتم عرضها على الجماهير في حفل كبير يوم 14 فبراير الجاري، وفق رؤية مجلس إدارة النادي وشركاته المتخصصة في هذا الشأن.

حيث أكد محمود الخطيب أن ما يحدث الآن هو نتاج قرار المجلس الحكيم بإنشاء أذرع استثمارية وفنية للأهلي ممثلة في شركاته التي يحصد الأهلي ثمارها اليوم، في أولى خطوات إنجاز هذا الحلم الكبير.

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الأهلي استاد الاهلي محمود الخطيب الخطيب

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