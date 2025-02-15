السبت 15 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الخارجية البريطانية تدعو إلى التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار بغزة

وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، فيتو

دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم السبت، جميع الأطراف على مواصلة العمل معا لتنفيذ وقف إطلاق النار بالكامل في غزة.

وأضاف ديفيد لامي: "أحث على إطلاق سراح كل الرهائن وضمان وصول المساعدات الحيوية لغزة والعمل نحو سلام دائم".

وفي السياق ذاته قالت وزارة خارجية سلوفينيا، اليوم السبت: نتابع الوضع من كثب في غزة وندعو إلى وقف إطلاق نار مستدام مع ضمان تبادل الأسرى.

سلوفينيا: ننتظر خطة جديدة لإعادة إعمار غزة

وأضافت الخارجية في بيانها: "ننتظر خطة جديدة من الجامعة العربية لإعادة إعمار غزة وأوروبا ستكون جزءا منها".

وأكد الخارجية في بيانها:"نؤمن بقوة بحل الدولتين ليعيش الفلسطينيون والإسرائيليون بسلام"، مضيفة:" قلقون من تصاعد العنف في الضفة الغربية وأي محاولة لضمها تتعارض مع القانون الدولي".

وأعلنت المجموعة العربية في الأمم المتحدة بنيويورك، أمس الجمعة، رفضها لمخطط الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.

المجموعة العربية ترفض مخطط التهجير 

وقالت المجموعة العربية: “نريد رؤية ريفييرا فلسطينية في قطاع غزة”، وذلك بعد اقتراح ترامب فرض السيطرة الأمريكية على غزة وتحويله إلى ريفيرا الشرق الأوسط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة وقف اطلاق النار إعمار غزة أوروبا الأمم المتحدة مصر تهجير الفلسطينيين

مواد متعلقة

مصدر مطلع: اتصالات مصرية لتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على عملية إعمار غزة

سلوفينيا: ننتظر خطة جديدة من الجامعة العربية لإعمار غزة وأوروبا ستكون جزءا منها
ads

الأكثر قراءة

تعرف على رد الأهلي والخطيب بعد مبادرة مرتضى منصور

عمر مرموش يسجل ثالث أهداف السيتي في شباك نيوكاسل

عمر مرموش يسجل أول أهدافه مع مانشستر سيتي في شباك نيوكاسل

شاهد، هاتريك عمر مرموش مع مانشستر سيتي ضد نيوكاسل

سعر كرتونة البيض الآن في الأسواق

مرتضى منصور يعلن انتهاء خلافاته مع الخطيب، وجمهور الزمالك: كمل جميلك بزيارته

غدا، رئيس الوزراء يفتتح معرض "أهلا رمضان" الرئيسي بمدينة نصر

البلدي يسجل 140 جنيها، سعر الفراخ اليوم السبت 15 فبراير 2025

منوعات

المزيد

بعد شائعة انفصالهما، باراك أوباما يغازل زوجته بتغريدة بمناسبة عيد الحب

أكل يديها، هجوم شرس لسمكة قرش على سائحة في الكاريبي

عزاء شابين ينقلب لاحتفالات عارمة في الجزائر.. ما القصة؟

البرازيل تصبح المورد الرئيسي للقهوة إلى روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في مصر (آخر تحديث)

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت 15 فبراير 2025

استقرار أسعار السكر اليوم بالسوق المحلية

هتشتري كيلو الأرز النهاردة السبت بكام؟

المزيد
ads

انفوجراف

حلم القلعة الحمراء تحقق.. المعلومات الكاملة عن استاد الأهلي الجديد (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

زوجي يتجسس علي ويفتح رسائلي الخاصة فما حكم الشرع؟أمين الفتوى يجيب(فيديو)

3 حالات تجيز صيام الجمعة منفردًا

هل يجوز للزوجة أن تؤدي العمرة لأكثر من شخص بنية واحدة؟ أمين الفتوى يُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية