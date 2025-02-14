وزير الخارجية الأردني: رفض تهجير الفلسطينيين موقف ثابت للمملكة

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، إن رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم موقف أردني ثابت.

لقاء ملك الأردن ودونالد ترامب

وعقد الملك الأردني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباحثات، بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، في البيت الأبيض، الثلاثاء، حيث أكد العاهل الأردني أنه سيضع مصلحة الأردن فوق كل اعتبار.

وشدّد الملك في حديث للصحفيين في بداية مباحثات ثنائية مع الرئيس الأمريكي، على أن تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة مسؤولية جماعية.

تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة

وأشار إلى أن ثمة خطة ستقدمها مصر والدول العربية بشأن غزة، لافتا إلى أنه من المهم إيجاد حل يراعي مصالح الجميع، ويأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعوب، وخاصة الشعب الأردني.

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