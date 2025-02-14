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خارج الحدود

وزير الخارجية للصليب الأحمر: مصر وفرت 70% من إجمالي المساعدات المقدمة إلى غزة

وزير الخارجية والهجرة
وزير الخارجية والهجرة مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

 التقى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع "ميريانا سبولجاريك" رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن.

واطلع الوزير عبد العاطى رئيسة اللجنة على الجهود المصرية الحثيثة مع كل من قطر والولايات المتحدة والتي أدت إلى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأكد على الاهتمام الذى توليه مصر للنفاذ السريع والمستدام للمساعدات الإنسانية للقطاع.

 كما استعرض ما تقوم به مصر من جهود لتوفير المساعدات الإنسانية للقطاع، والتي وصلت إلى ما يعادل  ٧٠٪؜ من إجمالي المساعدات المقدمة إلى غزة، مؤكدا إصرار مصر مواصلة دعمها رغم الاستهداف المتكرر للعاملين من المنظمات الإنسانية.

 

كما اطلع وزير الخارجية رئيسة اللجنة على جهود مصر فى تيسير نفاذ المساعدات الإنسانية إلى السودان، مشيرًا إلى استقبال مصر لأعداد غفيرة من الأشقاء السودانيين وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم بجانب ملايين السودانيين الآخرين المقيمين بالفعل في مصر. 

كما استعرض الوضع الإنساني في سوريا، مشيرًا إلى سابق إرسال طائرة محملة بــ ١٥ طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية مقدمة من الهلال الأحمر المصري إلي الهلال الأحمر السوري، متناولا محددات الموقف المصرى من التطورات في سوريا وأهمية صياغة عملية سياسية شاملة بقيادة وملكية سورية دون إقصاء أي طرف.

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مصر قطر والولايات المتحدة عبد العاطي مؤتمر ميونخ للأمن غزة الهلال الأحمر

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