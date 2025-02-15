السبت 15 فبراير 2025
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خارج الحدود

حزب الله يدعو إلى اعتصام شعبي في لبنان لهذا السبب

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

 دعا حزب الله، اليوم السبت، إلى اعتصام شعبي “استنكارا للتدخل الإسرائيلي وإملاء الشروط واستباحة السيادة اللبنانية”.

وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن بلاده تتابع الاتصالات والتواصل مع الدول المؤثرة لإلزام دولة الاحتلال بالانسحاب في 18 فبراير الجاري.

 

وزير الخارجية يشدد على ضرورة الانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان

 في سياق متصل، التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الخميس الماضي مع نظيره اللبناني "يوسف رجى"، وذلك خلال تواجده في باريس للمشاركة في المؤتمر الوزاري حول سوريا.

 

واستهل الوزير عبد العاطي اللقاء بتوجيه التهنئة لنظيره اللبناني على توليه منصبه في الحكومة اللبنانية الجديدة، مثمنًا تشكيل الحكومة الجديدة وما تمثله من خطوة مهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في لبنان الشقيق.

 

استعداد مصر لتقديم كافة أشكال الدعم للبنان

 وأكد الوزير عبد العاطي استعداد مصر لتقديم كافة أشكال الدعم للبنان الشقيق وتنفيذ أولوياته الوطنية، بما يحفظ للبنان سيادته ووحدته وأمنه واستقراره ويستعيد دوره الإقليمي، معربًا عن تطلع مصر للارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في كافة القطاعات.

 

وشدد وزير الخارجية على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، والانسحاب الفوري غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتطبيق القرار ١٧٠١ من جانب كل الأطراف دون انتقائية.

كما تبادل الجانبان الرؤى حيال آخر المستجدات المتصلة بتطور الأوضاع في قطاع غزة وسوريا.

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حزب الله جوزيف عون الرئيس اللبناني دولة الإحتلال لبنان جنوب لبنان

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