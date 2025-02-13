الخميس 13 فبراير 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية يحضر مراسم استرداد قطع أثرية بمقر السفارة المصرية في باريس

وزير الخارجية، فيتو
وزير الخارجية، فيتو

شارك الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، خلال تواجده في باريس اليوم فى مراسم استرداد بعض القطع الأثرية المصرية المهربة، والتي نجحت السفارة المصرية في استردادها بالتنسيق مع وزارة الداخلية الفرنسية.

أعرب عبد العاطى عن تقدير مصر للجانب الفرنسى على تعاونه فى استرداد القطع الأثرية، مشيدًا بجهود السلطات الفرنسية فى استعادة الآثار المصرية المهربة باعتبارها إرثًا تاريخيًا وثقافيًا، مؤكدًا على أهمية تكثيف الجهود لملاحقة شبكات تهريب الآثار المصرية.

 ووجه وزير الخارجية بسرعة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لشحن القطع الأثرية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وعودتها إلى الوطن.


كما أشاد وزير الخارجية بالجهود الحثيثة التي تبذلها البعثات المصرية بالخارج فى استرداد الآثار المصرية المهربة، والتنسيق القائم بين السفارات المصرية والمؤسسات والأجهزة الوطنية وفي مقدمتها وزارة السياحة والآثار ومكتب النائب العام المصري للحفاظ على ثروات البلاد وتراثها.

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