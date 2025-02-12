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خارج الحدود

وزير الخارجية والهجرة يشارك في الجلسة الافتتاحية للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

ترأس د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وفد مصر المشارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة العادية السادسة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي يوم الاربعاء ١٢ فبراير، والتي تُعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك في إطار التحضير للقمة الأفريقية المقبلة التي تعقد يومي ١٥ و١٦ فبراير.

الجلسة الافتتاحية للتحضير للقمة الإفريقية المقبلة 

شارك في الجلسة الافتتاحية موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ومحمد سالم ولد مرزوق رئيس المجلس التنفيذي ووزير خارجية موريتانيا، إلى جانب وزراء خارجية الدول الأعضاء وعدد من كبار مسئولي الاتحاد الأفريقي وأعضاء السكرتارية.

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العاصمة الاثيوبية اديس أبابا للقمة الإفريقية الاتحاد الأفريقي

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