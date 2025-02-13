الخميس 13 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الرئيس اللبناني: نتواصل مع الدول المؤثرة لإلزام إسرائيل بالانسحاب في 18 فبراير

الرئيس اللبناني جوزيف
الرئيس اللبناني جوزيف عون

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم السبت، إن بلاده تتابع الاتصالات والتواصل مع الدول المؤثرة لإلزام دولة الاحتلال بالانسحاب في 18 فبراير الجاري.

وزير الخارجية يشدد على ضرورة الانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان

في سياق متصل، التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم مع نظيره اللبناني "يوسف رجى"، وذلك خلال تواجده في باريس للمشاركة في المؤتمر الوزاري حول سوريا.

واستهل الوزير عبد العاطي اللقاء بتوجيه التهنئة لنظيره اللبناني على توليه منصبه في الحكومة اللبنانية الجديدة، مثمنًا تشكيل الحكومة الجديدة وما تمثله من خطوة مهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في لبنان الشقيق.

استعداد مصر لتقديم كافة أشكال الدعم للبنان

وأكد الوزير عبد العاطي استعداد مصر لتقديم كافة أشكال الدعم للبنان الشقيق وتنفيذ أولوياته الوطنية، بما يحفظ للبنان سيادته ووحدته وأمنه واستقراره ويستعيد دوره الإقليمي، معربًا عن تطلع مصر للارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في كافة القطاعات.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، والانسحاب الفوري غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتطبيق القرار ١٧٠١ من جانب كل الأطراف دون انتقائية.

كما تبادل الجانبان الرؤى حيال آخر المستجدات المتصلة بتطور الأوضاع في قطاع غزة وسوريا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دولة الإحتلال الرئيس اللبناني جوزيف عون وزير الخارجية جنوب لبنان سوريا

مواد متعلقة

رواتب تبدأ من 25 ألف جنيه، جبران يعلن عن فرص عمل في لبنان

وزير الخارجية يشدد على ضرورة الانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان

جوزيف عون يطالب الاتحاد الأوروبي بإجبار إسرائيل على استكمال انسحابها من لبنان

لبنان ترفض طلب الاحتلال الإسرائيلي ببقاء قواته في نقاط بالجنوب حتى 28 فبراير الجاري
ads

الأكثر قراءة

مدبولي: زيادة المرتبات والأجور اعتبارًا من العام المالي الجديد

11 قرارا عاجلا لرئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي

هيئة الدواء المصرية تحذر من مستحضر ميبو لعلاج الحروق

زيادة المرتبات 2025، مدبولي يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الحزمة الاجتماعية الجديدة

بعد اصطفافها قرب معبر رفح، مكتب نتنياهو: لن تدخل منازل متنقلة إلى غزة

مجلس الوزراء يقر تعديلات جديدة على قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية

موعد أول أيام رمضان 2025، البحوث الفلكية تحسم الجدل

شديد البرودة ليلا، الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس غدا الجمعة

منوعات

المزيد

هزات جليدية في أعماق جرينلاند لأول مرة

اكتشاف يرقات "ماكرة" تعيش في مستوطنات النمل بالمغرب

سيلينا جوميز تطلق أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب

ابن أيلون ماسك لـ ترامب: «أنت لست الرئيس وعليك الرحيل»، والنشطاء: أصبح أضحوكة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 13-2-2025 بالأسواق

رقم قياسي، ارتفاعات متتالية في سعر الذهب بمنتصف تعاملات الخميس

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الخميس 13-2-2025 في الأسواق

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الخميس 13-2-2025 بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

محمد صلاح الأكثر مساهمة في تاريخ الدوري الإنجليزي خارج ملعبه (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على فضل من أحيا ليلة النصف من شعبان وسبب تسميتها بـ “ليلة الغفران”

علي جمعة: هؤلاء لا يغفر الله لهم في ليلة النصف من شعبان

ما حكم صيام النصف من شعبان إذا وافق يوم الجمعة؟، الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية