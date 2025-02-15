ظهرت بالأسود في عيد الحب، ميرهان حسين تعيد تقديم أغنية "حبيبي غاب" لهشام نور (فيديو)

أطلت الفنانة ميرهان حسين بملابس سوداء في عيد الحب حيث أظهر مقطع فيديو وهي تغني مقطعا من أغنية "حبيبي غاب" للمطرب هشام نور.

وشاركت الفنانة ميرهان حسين جمهورها عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مقطع الفيديو أثناء أداء أغنية "حبيبي غاب" التي قدمها هشام نور ضمن ألبوم غنائي سنة 1995.

وحصدت ميرهان حسين إعجاب جمهورها بأدائها للأغنية.

وقدمت ميرهان حسين مؤخرا ميدلي لألحان الموسيقار الراحل محمد رحيم، ونشرت مقطع الفيديو عبر حسابها على انستجرام، وكتبت معلقة: "ميدلي من ألحان الفنان العظيم الحساس الموهوب الكبير الراحل محمد رحيم، اللي كان له مكانة كبيرة في التلحين والموسيقى والغناء، وعمل أجمل الألحان العظيمة اللي هتفضل جزء من ذكرياتنا الجميلة أوي".

وأضافت: "كان له مكانة خاصة في قلبي لأنه كان من أنضف الناس وأجمل القلوب، الله يرحم محمد رحيم ويجعله من أهل الجنة".

يذكر أن ميرهان حسين تنتظر عرض مسلسل "الذنب" مع هاني سلامة وتقدم فيه دور محامية.

وتدور أحداث مسلسل "الذنب" في إطار تشويقي ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الرقمية.

ومسلسل "الذنب" بطولة هاني سلامة، درة، ميرهان حسين، ماجد المصري، بسنت شوقي، ريم سامي، طارق النهري، قصة شاهيناز الفقي، وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبد الرازق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.