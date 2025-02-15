السبت 15 فبراير 2025
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حوادث

ضبط 1028 مخالفة تجاوز سرعات بالطرق الرئيسية خلال 24 ساعة

حملة مرورية بالطرق
حملة مرورية بالطرق السريعة، فيتو

أسفرت جهود حملة مكبرة شنتها الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة استهدفت ضبط المخالفات بالطرق الرئيسية والصحراوية بمحافظتي القاهرة والجيزة، عن ضبط 1028 مخالفة تجاوز سرعات و89 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 32 دراجة نارية مخالفة، 42 مخالفة موقف عشوائى، 97 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل الإدارة العامة للمرور، شن عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
 

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الادارة العامة للمرور بمحافظتي القاهرة والجيزة خلال ادارات المرور

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