الثلاثاء 11 فبراير 2025
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محافظات

ضبط سيارات "بيك أب" تنقل عمال محاجر ومزارع في المنيا (صور)

ضبط سيارات بيك أب
ضبط سيارات بيك أب تنقل عمال محاجر ومزارع بينهم أطفال

قاد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا حملة مرورية مكبرة ضمن مساعيه المتواصلة فى اتخاذ إجراءات صارمة لضبط سيارات البيك أب فى المنيا العاملة في نقل العمالة غير المنتظمة.

وفاة 9 أشخاص من قرية واحدة في المنيا 

خاصة تلك التي تحمل أطفالًا، وذلك على خلفية وفاة 9 أشخاص من قرية واحدة في حادث تصادم وقع على الطريق الدائري بمدينة سمالوط مطلع الأسبوع الجارى.

ضبط سيارات الربع نقل في المنيا 


وخلال جولته الميدانية لمحافظ المنيا، قامت الجهات المعنية بضبط 6 سيارات من نوع نصف النقل والبيك أب، كانت محملة بأعداد كبيرة من الركاب بينهم أطفال على الأجزاء الخارجية للمركبات المخصصة لنقل البضائع، مما أدى إلى عدم اتزان السيارة ويعرض حياة الركاب للخطر.

 

 وأوضح محافظ المنيا أن هذه المخالفات تُشكّل تهديدًا جسيمًا على سلامة المواطنين، خصوصًا على الطرق السريعة، حيث تساهم في زيادة معدلات الحوادث وازهاق المزيد من أرواح الأبرياء.


وكلف المحافظ مسئولى إدارة المرور باتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق عقوبات رادعة على السائقين المخالفين.

حيث تم إيقاف تراخيص السيارات لمدة 3 شهور، مع توقيع الغرامات المقررة وفقًا للقانون، مع التشديد على الالتزام بمعايير السلامة المرورية وحماية حياة المواطنين.

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