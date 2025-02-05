الأربعاء 05 فبراير 2025
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حوادث

بالارقام، نتائج حملة مرورية بالطرق الصحراوية بالقاهرة والجيزة خلال 24 ساعة

حملة مرورية
حملة مرورية

أسفرت جهود حملة مكبرة قامت بها الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء أمجد أنور استهدفت ضبط المخالفات علي الطرق الصحراوية بمحافظتي القاهرة والجيزة  خلال 24 ساعة، عن ضبط 1156 مخالفة تجاوز سرعات و112 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 52 دراجة نارية مخالفة، 82 مخالفة موقف عشوائى، 124 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وتواصل  الإدارة العامة للمرور، شن عدد من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرورعلى قائدي السيارات وضبط المخالفين.

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حملة مكبرة الادارة العامة للمرور الطرق الصحراوية والجيزة

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