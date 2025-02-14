تفريغ الكاميرات لضبط سائق سيارة صدم شخصا في الهرم

تواصل أجهزة البحث الجنائي بالتنسيق مع إدارة مرور الجيزة جهودها لضبط قائد سيارة ملاكي متهم بإصابة شخص بعدما صدمه بسيارته أثناء عبور المجني عليه الطريق بدائرة قسم شرطة الهرم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتم تشكيل فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة.

فور تلقى بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق فى منطقة الهرم، مفاده وقوع حادث تصادم، انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة ملاكي مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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