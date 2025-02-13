الخميس 13 فبراير 2025
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حوادث

بالأرقام، نتائج حملة مرورية على الطرق الزراعية بالقاهرة والجيزة خلال 42 ساعة

حملة مرورية،فيتو
حملة مرورية،فيتو

أسفرت جهود حملة مرورية مكبرة قام بها قوات الإدارة العامة للمرور  خلال 24 ساعة استهدفت الطرق الزراعية بمحافظتي القاهرة والجيزة، عن  ضبط 1120 مخالفة تجاوز سرعات و97 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 43 دراجة نارية مخالفة، 84 مخالفة موقف عشوائى، 110 مخالفات شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل  الإدارة العامة للمرور، شن عددا من الحملات المرورية، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

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حملة مرورية الادارة العامة للمرور بمحافظتي القاهرة والجيزة

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