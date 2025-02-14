أخبار الفن اليوم: الموت يفجع عائلة السبكي، 5 قنوات تعرض مسلسل فهد البطل في رمضان، وإش إش تعادي هالة صدقي، محاولة قتل إياد نصار في "ظلم المصطبة"

امتلأت الساحة الفنية على مدار ساعات اليوم الخميس 12 فبراير بالعديد من الأحداث والفعاليات الفنية الكثيرة نستعرض أبرزها خلال النشرة التالية:

مسلسلات رمضان 2025، تشهد أحداث مسلسل إش إش الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عز الدين، وقوفها لخالتها التي تلعب دورها الفنانة هالة صدقي، ومعاداتها لأنها السبب الرئيسي في دخولها عالم الرقص الشعبي.

مسلسل إش إش

وانتهى المخرج محمد سامي من أعمال المونتاج والمكساج الخاصة بحلقات مسلسل إش إش، ليكون هو العمل الدرامي الأول الجاهز للعرض في شهر رمضان المقبل.

قنوات عرض مسلسل إش إش

وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة، وسوف يعرض عبر قنوات إم بي سي وبعض المنصات الإلكترونية الآخر.

كشف الفنان أحمد جمال، تفاصيل أول لقاء مع خطيبته المطربة فرح الموجي.



وقال أحمد جمال خلال استضافته وخطيبته فرح الموجي في برنامج "معكم" مع منى الشاذلي: "قلت أخطف كله ورا بعض عشان ابدأ السنة الجديدة بداية حلوة، أنا عرفت فرح وهي كبيرة ما شفتش The Voice Kids ومعرفش أنها بتغني كل دي مفاجآت حصلت بعدين".

وتابع أحمد جمال: "الحكاية بدأت بأن صديق مشترك لينا كان عامل عزومة أنا كنت رايح وهي مكانتش هتروح، وأنا في نص الطريق عرفت أن العزومة اتأجلت ليوم تاني، وللنصيب لما العزومة اتأجلت اتقابلنا، أنا مأخدتش ساعة كنت واخد القرار، أنا مبينتش حاجة حتى متكلمناش، كلمت صديقنا المشترك سألته سؤالين فرح مخطوبة قالي مش عارف، قلت له خلاص أنا هخطب فرح لما تعرف قولي".

رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة سيد السبكي، شقيق المنتج محمد السبكي وأحمد السبكي، بعد صراع مع المرض.



وتم تشييع الجثمان من مسجد أسد بن الفرات بالدقى بعد صلاة العشاء.

وسيد السبكي هو كاتب سيناريو مصري، حاصل على درجة البكالوريوس من كلية التجارة، وحضر عددًا من الفصول في كتابة السيناريو من المعهد العالي للسينما، وبعدها شرع في كتابة السيناريو لعدد من الأفلام، منها: (ابقى قابلني، البيه رومانسي، شارع الهرم، حصل خير).



تشهد أحداث مسلسل ظلم المصطبة محاولة قتل إياد نصار علي يد فتحي عبدالوهاب بعد دخولهما في مشاكل بسبب حبهما لربهام عبدالغفور.



ويبدأ حمادة كشري الذي يلعب دوره الفنان فتحي عبدالوهاب، والذي يمتلك هايبر على الطريق الزراعي في تدبير بعض المكائد لإياد نصار كى يتخلص منه.

وانتهت أسرة مسلسل ظلم المصطبة من تصوير ما يقرب من 3 حلقات من أحداث العمل، وتعمل وحدة المونتاج الخاصة بالعمل على الانتهاء منهم في الفترة الحالية.

قررت الشركة المنتجة لمسلسل فهد البطل عرضه عبر عدد من القنوات خلال السباق الرمضاني القادم.

وسيتم عرضه على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية وهي كل من؛ قناة «cbc» و«dmc» و«ON» و«الحياة»، بالإضافة لعرضه على منصة «Watch it».



وتشهد أحداث الحلقات الأخيرة من مسلسل فهد البطل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، قيام فهد برد حق والده الذي تم قتله خلال الحلقات الأولى من العمل.

تشهد أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال الذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي، دخوله في غيبوبة لمدة 20 عامًا، مما يجعل زوجته التي تلعب دورها سماء إبراهيم تتزوج من صبري فواز خلال الأحداث، وبعد عودة محمد هنيدي من الغيبوبة لا يعلم بزواج زوجته ويعيش معها هي وزوجها في بيت واحد.

مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" يعرض في رمضان 2025 عبر شاشات الشركة المتحدة ومنصة واتش ات، وهو مكون من 30 حلقة.

قصة مسلسل شهادة معاملة أطفال

ويقدم النجم محمد هنيدى شخصية جديدة ومختلفة ضمن أحداث مسلسل “شهادة معاملة أطفال” الذى يخوض به دراما رمضان 2025، حيث يقدم شخصية محامي يدخل في غيبوبة ويفيق منها بعد 20 عامًا ليجد تغيرات كثيرة حوله في المجتمع وتتوالى الأحداث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.